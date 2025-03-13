那日剛下課，一位學生來到講台前，原以為她要問問題，她卻小聲地說：「老師，對不起，我早上和妳一起進出辦公室時，沒有退一步讓妳先走。」我直覺回答：「我只注意到妳好像沒有說『老師好』？」她囁嚅道歉，我則輕鬆地回應：「沒關係呀！妳是不是天秤座？」她一臉訝異，點頭說：「對！」

我笑著告訴她：「我們天秤座的人就是愛鑽牛角尖，想到自己說錯一句話或做錯一件事就一直放在心上想彌補。」我想，這孩子大概糾結了一上午，直到我上課，才鼓起勇氣來向我「認錯」，而我其實很欣慰，因為她記得我提過和別人進出門口交會時應該互相禮讓的禮儀。

學生的行為讓我不禁想起，剛到學校實習時，我的輔導老師是一位很有學養的人。每次我們一起走進教室，她都會先站立門邊，禮讓我先行。當時初出茅廬的我，總覺得受寵若驚。按理說她是師長，我應該先禮讓她才對，她卻每次都客氣地禮讓我，讓我感受到尊重，也更佩服對方的修養。

我曾在課堂上向學生分享這個故事，告訴學生能「讓」是一種美好的姿態，也是一種內在的修養。以進出辦公室為例，無論推門進入或出去，都不要橫衝直撞，和別人迎面對上，稍稍退一步路讓別人先走，是禮儀，也是教養。

這位學生道歉的舉動，讓我再次感受到教育的力量。看似平凡的生活教育點滴，就像在學生心中埋下一顆種子，有一天它們會悄悄發芽。看來，以後我還是要不厭其煩地教導學生大大小小的生活禮儀。事實上，這位學生主動認錯的謙遜和勇氣，同樣為我上了一課啊！