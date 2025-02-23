丁綉慧／恆常的守護
趁著風雨皆已遠去，禁不住陽光燦然的召喚，周六一大早搭著區間快車漫遊花東。
池上正值豐收時節，已不見金黃稻浪翻風，農民或早在風雨前夕搶收農作，更多的是不敵風強雨驟而倒伏田中的稻穗，連根拔起的樹木只能堆置路旁，滿目瘡痍的傷痕未癒。
民宿老闆整理著好不容易漸漸恢復日常的家園，抬頭遙望落石坍塌而形成的山澗，一臉無奈地表示：「東部人只能適應環璄，還能怎樣呢？」品味路旁咖啡店老闆熱情款待的新鮮烘豆，「玉長公路花了一周修復，昨天剛通車，應會管制車流量，騎車會經過一段泥濘的碎石路，得小心慢行。」聽著一旁客人的提醒，剛入口的香醇拿鐵，餘韻酸苦。
二日遊幸運地天氣晴朗，巴蘭遺址的礫石巍巍，池上的人情暖暖，安通野溪溫泉的流水潺潺，玉長隧道一路奔馳的山海暢快，一幕幕都納入腦海，化為心底的難以忘懷，成為貧乏生活日常的豐潤滋養。
”What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.”名稱有什麼關係呢？玫瑰不叫玫瑰，依然芳香如故。莎士比亞的字句仍存餘香，轉身回望，伯朗大道人潮早已褪去，盛名遠播的茄苳樹，已不見男神代言時蜂擁而至的群眾，抑或是空姊奉茶時的絡繹不絕，卻依然孤立卓絕、挺過風雨，佇立在海景第一排，靜默地守候家鄉，襯著藍天白雲，青山沃野，悠悠歲月，身心舒緩。
我想，心在哪裡，好好地守護，家就在哪裡。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言