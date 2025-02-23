丁綉慧／恆常的守護

聯合報／ 丁綉慧

趁著風雨皆已遠去，禁不住陽光燦然的召喚，周六一大早搭著區間快車漫遊花東。

池上正值豐收時節，已不見金黃稻浪翻風，農民或早在風雨前夕搶收農作，更多的是不敵風強雨驟而倒伏田中的稻穗，連根拔起的樹木只能堆置路旁，滿目瘡痍的傷痕未癒。

民宿老闆整理著好不容易漸漸恢復日常的家園，抬頭遙望落石坍塌而形成的山澗，一臉無奈地表示：「東部人只能適應環璄，還能怎樣呢？」品味路旁咖啡店老闆熱情款待的新鮮烘豆，「玉長公路花了一周修復，昨天剛通車，應會管制車流量，騎車會經過一段泥濘的碎石路，得小心慢行。」聽著一旁客人的提醒，剛入口的香醇拿鐵，餘韻酸苦。

二日遊幸運地天氣晴朗，巴蘭遺址的礫石巍巍，池上的人情暖暖，安通野溪溫泉的流水潺潺，玉長隧道一路奔馳的山海暢快，一幕幕都納入腦海，化為心底的難以忘懷，成為貧乏生活日常的豐潤滋養。

”What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.”名稱有什麼關係呢？玫瑰不叫玫瑰，依然芳香如故。莎士比亞的字句仍存餘香，轉身回望，伯朗大道人潮早已褪去，盛名遠播的茄苳樹，已不見男神代言時蜂擁而至的群眾，抑或是空姊奉茶時的絡繹不絕，卻依然孤立卓絕、挺過風雨，佇立在海景第一排，靜默地守候家鄉，襯著藍天白雲，青山沃野，悠悠歲月，身心舒緩。

我想，心在哪裡，好好地守護，家就在哪裡。

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