趁著風雨皆已遠去,禁不住陽光燦然的召喚,周六一大早搭著區間快車漫遊花東。

池上正值豐收時節,已不見金黃稻浪翻風,農民或早在風雨前夕搶收農作,更多的是不敵風強雨驟而倒伏田中的稻穗,連根拔起的樹木只能堆置路旁,滿目瘡痍的傷痕未癒。

民宿老闆整理著好不容易漸漸恢復日常的家園,抬頭遙望落石坍塌而形成的山澗,一臉無奈地表示:「東部人只能適應環璄,還能怎樣呢?」品味路旁咖啡店老闆熱情款待的新鮮烘豆,「玉長公路花了一周修復,昨天剛通車,應會管制車流量,騎車會經過一段泥濘的碎石路,得小心慢行。」聽著一旁客人的提醒,剛入口的香醇拿鐵,餘韻酸苦。

二日遊幸運地天氣晴朗,巴蘭遺址的礫石巍巍,池上的人情暖暖,安通野溪溫泉的流水潺潺,玉長隧道一路奔馳的山海暢快,一幕幕都納入腦海,化為心底的難以忘懷,成為貧乏生活日常的豐潤滋養。

”What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.”名稱有什麼關係呢?玫瑰不叫玫瑰,依然芳香如故。莎士比亞的字句仍存餘香,轉身回望,伯朗大道人潮早已褪去,盛名遠播的茄苳樹,已不見男神代言時蜂擁而至的群眾,抑或是空姊奉茶時的絡繹不絕,卻依然孤立卓絕、挺過風雨,佇立在海景第一排,靜默地守候家鄉,襯著藍天白雲,青山沃野,悠悠歲月,身心舒緩。

我想,心在哪裡,好好地守護,家就在哪裡。