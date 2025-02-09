2025第五屆台灣房屋親情文學獎徵件

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

●文類、字數：散文，500~800字為限。

●書寫主題：親情──燈光下的故事

●獎額：

首獎一名，獎金三萬元

二獎一名，獎金二萬元

三獎一名，獎金一萬元

佳作十二名，獎金各五千元

●應徵條件：

凡具備中華民國國籍者均可參加，唯須以中文寫作。應徵作品必須未在任何一地報刊、雜誌、網站發表，已輯印成書者亦不得再參賽。

●注意事項：

1.每人以參賽一篇為限。

2.作品須以電腦打字，格式為直式橫書、word新細明體12級字，A4紙列印，一式五份，文末請註明字數；不合規定者，不列入評選。

3.來稿請以掛號郵寄221新北市汐止區大同路一段369號4樓，收件人請寫「聯合報副刊轉『台灣房屋親情文學獎評委會』」，由私人轉交者不列入評選。

4.作品紙張切勿填寫個人資料，請以另一A4紙打字，註明投稿篇名、真實姓名（發表可用筆名）、聯絡地址、電話號碼、e-mail信箱、個人學經歷。

5.參賽作品及資料請自留底稿，一律不退。

6.徵件日期為即日起至3月31日止（以郵戳為憑、逾期不受理）。

●詳情請見：

台灣房屋親情文學獎粉專 https://www.facebook.com/familylovewrite

●或洽：

peiying.chen@udngroup.com

(02)8692-5588#2235（下午）