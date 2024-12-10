魯人／老夫老妻鬧彆扭

前些日子，為了該由誰負責晾衣服，我與老伴起了口角。

原因與旁人的拌嘴有些不同。一般來說，家中成員面對家事經常彼此推諉，咱家卻是兩人都搶著去做，反而讓落於下風的那位不甘心，由小事開始嘔氣，進而演變成冷戰。好在我的脾氣一向來得快、走得急，才十來分鐘就忘了這件事，躲在客廳吹電扇呼呼睡去。醒來才發現老伴還在鬧彆扭，一個人悶在書房裡看追劇，距離吵架已經近乎個把鐘頭了。

想想也好笑。我是「大聲公」，每次起了爭執，老伴總是氣我聲音大的讓她覺得鬥不過，只能盡力大聲回嘴，火冒三丈後開始怒目以對。吵到後來，聲音大往往變成禍首，原先吵架的原因反倒不重要了。

坊間常見年輕夫妻吵架時出言不遜甚至暴力相向的新聞報導，小倆口手邊有什麼都能相互丟擲，接著離婚二字隨口而出，於是覆水難收，後悔莫及。

我與老伴的爭執，至今頂多生些悶氣，最常見的收場方式是兩人暫且相互避開，過了一段時間，一方先把面子放下來講些與吵架無關的事，兩人都有台階可下，日子也就繼續往前走了。

住在同一屋簷下難免吵吵鬧鬧，如何避免日常小事升級成為難以挽回的大事，應是每對夫妻都須及早打預防針的要事。

最好的辦法，可能是要在兩人感情最甜蜜時就約法三章：再生氣都不能動粗，氣頭上絕對不能甩頭出門上街發飆暴走（尤其深夜），既不可口出惡言也不能施以語言或精神暴力，更不宜隨意將離婚掛在嘴邊當成要脅等等。

夫妻間吵架難免，找到彼此都能下台階的辦法，很重要呢！