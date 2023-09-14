溫妮／以關心之名的壓力

那天，看到表姊臉書上貼出一道道色香味俱全的美食，以及手法繁複的湯品和養生粥，以為是她去高級餐館吃好料，後來才知道那全是她這一年來為表姊夫做的料理。

表姊夫一年多前罹癌，術後恢復良好，但體重減輕許多。這段日子可苦了表姊，費盡心思研究烹煮合適的飲食，照顧老公不遺餘力，卻常被親友或不相干的人質疑或指責：「怎麼讓他瘦成那樣！」最近可能忍無可忍，才貼出照片證明她的用心和努力，也希望能杜悠悠之口，不要再添加無謂的壓力給她了。

了解緣由後我心中不覺一驚，平時出於關心的問候，是否也已造成別人的壓力？我們往往在看到一個人的外表變化時脫口而出：「你怎麼瘦這麼多？有去檢查嗎？」或「該減肥了吧？」記得姪兒小時候腸胃吸收不良，有些面黃肌瘦，一些婆婆媽媽看到常毫不顧忌地捏著他的小臉蛋說：「唉喲，這個孩子真是瘦巴巴！」接著開始傳授各種撇步。弟媳聽得一臉尷尬，彷彿做錯了什麼事。其實她已請教兒科醫師，嘗試了各種方法，盡力在照顧這個孩子。而姪兒上小學後可能體質變好，也長成一個頭好壯壯的小壯丁。

的確，我們無從得知旁人正在經歷的是怎樣的情況，便別隨口評頭論足。現在，與久未碰面的親友相見，或是對他人的體態容貌有什麼「看法」時，我會先斟酌才開口，不希望我輕輕的一句關心，卻成為別人不可承受之重啊。