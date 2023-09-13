早些年，家中若未開伙，到慣常食用的麵攤買麵食，我會騎摩托車走Ａ路線；這兩年若需前去，則改騎Ｂ路線。

走Ａ路線往返的距離較短，能夠節省騎乘時間，但摩托車甫出地下道要抵達麵攤前必須設法左切；這個地點沒有紅綠燈指揮，全憑直覺判斷往來車輛的速度，得伺機尋找空檔，其實具有若干風險。至於走Ｂ路線，得多經過好幾個路口、多停好幾個紅綠燈，不過沒有Ａ路線的風險，安全上倒是多了幾分保障。

由Ａ路線改走Ｂ路線究竟是何原因，似乎也說不出道理，既不是曾經在左切時出過意外，也非年歲增長反應變差；只是媒體上車禍事件的報導日日不斷，而身為兩個孩子的父親，背負的責任不輕，實在沒有必要為了貪圖那短暫的方便用生命去做賭注。或許只是這樣的念想，讓行車路線有了改變。

當然，若仔細思量，有了孩子之後，在面對生活時，很多的做法其實都有了調整、不少的衝動都踩了煞車，而這些林林總總的人生路線更改，原因真的無他，只是因為愛。