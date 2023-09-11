黛絲林／不一樣的生日快樂

日前，已婚的女兒說要聚餐，提醒我的生日就快到了。開心誇讚女兒：「有心喔，記得媽媽的生日。」女兒轉過頭跟她爸爸說：「母親節我負責，媽媽的生日由你安排喔！」

心想，是這樣啊？不禁思索著慶生的意義，吃吃喝喝之餘，生日之於別人有什麼意義？或只是自己的意義？

生日前兩天，女兒說周末的餐廳很難訂，打了幾通電話都訂不到，原來她想訂包廂，怕一歲半的外孫女在外聚餐被傳染病毒。我說：「不一定要當日，在外早中晚餐或買回家吃都行，主要就是聚一下，別太費心了！」

生日前一天，先生搬幫鄰居搬重物引發舊腰傷疼痛，行動困難。我勸他多休息。隔天早上，先生行動更顯緩慢，滿臉愁容。我建議他先吃家裡的消炎止痛藥，他說不用，建議他看醫生也被拒絕，躺在沙發床要我幫他擦膏藥和按摩，因翻身會痛，我自然也要幫忙遞東西。唉，今天不是我生日嗎？不僅沒有享受壽星待遇，還得伺候旁人呢？心裡略怨先生真會選日子，另一方面，又覺得自己都已年過半百，似乎仍有些幼稚與貪心。

生日的早上，有些陰霾。

近午到廚房準備午餐，想到晚上的餐點恐怕不適合小孫女，順手做了些小飯糰。說來奇妙，心情立刻轉好，準備各樣內餡，切南瓜洋蔥丁、煎蛋皮、磨堅果粉……做事超有勁，用手機點播輕快版的莫札特，想著孫女吃飯糰的可愛模樣，甜蜜立刻充滿心頭。

原來快樂不會天上掉下來，生日不會自動快樂，太陽也不會因此燦爛閃耀。真正的快樂是自己可以創造的，發自內心主動的想做，就會快樂。快樂來自於心中有愛。

慶生，慶祝老天爺又和我續約一年。我要把握時光，未來的這一年，充實的過日子，讓自己快樂也讓身旁的人舒服。今年的生日，有些省思與激盪的收穫，這份禮物我送給自己：生日快樂！