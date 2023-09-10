劉雲英／要過喜歡的生活

我在熙來攘往的市場碰到朋友，她顯然醉翁之意不在酒，兩手空空，閒逛而已。我隨口問：「失戀了？」她臉沉得像塊鉛：「是快失業。」

年近六十、單身的她，一直與老母相依為命，雖貴為公司開國元老，但這幾年因疫情作祟營運不佳，為精簡人事，被迫提前退休。賦閒未久，老闆親臨致歉，說明節省成本不再招聘正職，改用特約打工仔，希望她看在過去情分上，於公事繁忙時回鍋助一臂之力，時薪比最低工資稍高，會在前兩天電話通知到班。

她初聞欣喜若狂，還以為公司是非她不可，一口允諾，只不過從此再也無法妥善安排自己的時間，有次答應陪老母回診，臨時被召喚支援，母女倆因此大吵一架，她也無法與朋友相約聚會，總是好巧不巧強碰在同一天，更遑論出國旅遊，計畫永遠趕不上變化。「我真不喜歡那種招之即來、揮之即去，隨傳隨到的上班方式。」她表示心中憤懣不平，卻又無可奈何。

「主導權在妳，妳可以拒絕啊！」我不明白既然心不甘情不願，為什麼還要勉強自己委曲求全？是有人拿刀架在妳脖子上逼著乖乖就範嗎？她坦承有時不免自相矛盾，縱橫職場幾十年，名下有房有車有存款，但走到這把年紀，還承蒙企業垂青，每月打工有萬把塊收入，不無小補，倘若完全裸退，漫漫長日會不會閒得發慌？像染上退休症候群，唯恐生活失去重心、惶惶不可終日。我告訴她，其實所有的擔憂都是多餘，我就見識到身邊若干好友退休後的第二人生更精采。

退休並非失去人生價值，而是趁此機會重建生活目標，這個轉捩點同時也是一個嶄新的開端，讓我們得以發現自己可能擁有不同面貌，因而激發出無限潛能。「長江後浪推前浪，既已優雅轉身，就不必再想鞠躬盡瘁死而後已，沒有誰是無可取代，開心最重要。」我們揮手告別，希望日後再相見，她眼裡沒有陰霾，只有晴空萬里，不管是想繼續證明自己老有所用或者無事一身輕，都能過著喜歡的生活，享受自由人生。