好酸霖／遺言
母親往生後，我變得像遊魂，生活失去重心。
朋友看不下去，約我吃飯，安慰我：「你媽也會希望你好好過生活的，她最後的遺言應該有說些鼓勵你的話吧？」
我想了想，回他，媽媽最後跟我說的話是「牙齒痛」。噗哧一聲，他笑出來，連忙接了句對不起。
母親得了一種病，身體漸漸退化，從步伐蹣跚，到輪椅代步，從口齒不清，到說不出口。這天她已經沒辦法講話超過半年，突然喊出｢牙齒痛牙齒痛牙齒痛……｣
當天送去特殊牙科，果然有顆蛀牙過於嚴重，得趕緊治療。媽媽忍了多久？講出這句話花了她多少力氣？之後她又要因此受多少折磨？想到這裡，我就全身發寒。
朋友的表情變了，應該變了吧？我的視線突然有點模糊，看不太清楚。只見他低下頭，又說了句對不起。
「沒事的。」換成我安慰他了。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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