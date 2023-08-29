川川媽／家有社交小達人

四歲的哥哥和三歲的妹妹最喜歡與人交流。我很慶幸他們沒有遺傳到媽媽的個性，總是那麼熱情奔放，讓人無法招架。

兩個孩子每天搭巴士到幼兒園，通勤時間，坐在博愛座，一有機會就跟隔壁乘客搭話，起手式多半是「哈囉」、「我現在三歲喔」。大多數的乘客都會禮貌致意，上了年紀的爺奶可能抱著弄孫心態，回應通常相對熱情。一旦對方有所答覆，兩個孩子便抓緊機會，不斷提問，「你在做什麼」、「你要去哪邊」。

有一次，一位女乘客和孩子對起話來，孩子拋出一個又一個問題，連對方晚上吃什麼也沒放過，孩子更接著問：「妳的阿公阿嬤哩？」不料對方的長輩早已不在，我在一旁聽得心驚膽跳，就怕惹人不快，沒想到遇到好人，對方非但沒有生氣，依舊維持和藹口吻和孩子互動對答，她的溫柔語氣連當媽如我都沒跟孩子這樣說過話。在現在這樣的社會，十分感激還有人願意這樣認真看待孩子的每句話。

對陌生人如此，對認識的人更是有過之無不及。

每次放學，我帶著孩子在校門前廣場等先生來會合。兩個孩子一看到家長出現，便趕緊衝到校門口對著等候區大喊誰的爸爸或媽媽來了。當同學跟家人準備離開時，兩個孩子會給對方一個擁抱。不分哥哥班的或妹妹班的，買一送一，哥哥和妹妹輪流給對方一個愛的抱抱。有時哥哥擁抱女同學太過熱情，難分難捨，我跟先生總擔心不知哪一天他會被對方家長移送法辦。

抱完之後，哥哥通常接著邀請對方「我們來一起玩吧」。無障礙坡道成了最即時的遊樂場，一陣你追我跑鬼抓人，每次都得要對方家長提醒該回家了，孩子們才依依不捨地說再見。其中哥哥的社交力之高，連大班的孩子他也熱情以待，有個大班姊姊便和孩子們玩到變成朋友，哥哥放學時若沒遇見對方，失落之情可全寫在臉上。

最近發生一件事，讓我由衷佩服兩個孩子。

等巴士的時候，妹妹注意到有個外國人坐在超商門前的階梯滑手機。她湊上前搭話問對方「你在做什麼」，對方比著手機好像在解釋什麼，妹妹也沒等對方把話講完，就搬出老招「我現在三歲喔」，外加用手比個三。外國人雖然聽不懂中文，但看到手勢好像有所領略，也跟著比手畫腳好像要解釋自己幾歲。

接著妹妹拿出剛買的果凍獻寶，哥哥見狀趕快把收進包裡的果凍也拿出來，兩人爭先恐後要給外國人瞧瞧自己的果凍。「你為什麼來這邊」、「你明天會不會過來」，儘管聽不懂英文，但對方的友善氣息似乎鼓舞了兩個孩子，兩人你一言我一語，搶著要跟外國人講話。

後來，對方的台灣友人出現，透過翻譯，對方主動詢問能不能跟孩子合影，孩子們對著鏡頭燦笑，還不忘叮嚀外國人以後要再來喔。巴士到站，他們上車時還頻頻回頭，不斷跟對方揮手道別說拜拜。

照道理，我的英文溝通能力應該是比孩子還要好的。但是，當他們忙著跟外國人互動的時候，我卻一句話也講不出來。我擔心文法，也擔心禮貌，還有好多要考慮的事，但孩子們一句英文也沒講，卻能跟對方產生互動交流。這件事讓我體會好深。

感謝那些曾對孩子友善的陌生人。謝謝你們讓孩子看見世界的美好。