大毛／我還是一樣愛你

拜讀6月20日作者張琍琍的〈你比較愛誰？〉一文，讓我想起了同事的女兒，五歲的糖糖和三歲的小丸子。

某日同事聊起這兩個寶貝女兒，說糖糖從小就循規蹈矩，是個不用操心的乖寶寶；小丸子天真活潑，觀察力敏銳，像個反應敏捷的小精靈。夫妻倆沒事也會逗女兒玩「妳比較愛誰？」的遊戲，糖糖總是左右為難，閃閃躲躲，不願正面回答；小丸子剛好相反，有問必答，但每次的答案都不一樣。

「小丸子，妳剛才不是說最愛的是爸爸，怎麼一下子就變成了媽媽？」「誰問我，我就說誰呀！讓人開心不好嗎？」「那妳覺得妳和姊姊，爸爸比較愛誰？」「姊姊呀，但我還是一樣愛你喔！爸爸也是，對不對？」她爸爸的心瞬間被融化了，緊緊摟著小女兒說：「爸爸真的很愛小丸子喔！」

同事說老公確實比較疼愛糖糖，而小丸子的高EQ令大人也自嘆不如。雖然手心手背都是肉，父母心中難免有較偏愛的一方；子女雖小，亦能感受些微的不同。因此父母要儘量一視同仁，讓孩子都能感受到無私的愛。