張琍琍／你比較愛誰？
女兒們還小時，我和老公喜歡逗她們玩，常問：「妳愛不愛爸爸？」、「愛不愛媽媽？」，女兒們總是大聲地回答：「愛！」再問她們：「妳比較愛爸爸？還是比較愛媽媽？」她們也總會大聲回覆：「都愛！」
若再逼問她們：「不行，一定要選一個。」她們會避而不答，堅持「都愛」的選項。
一天，女兒們又被我倆逼問到底比較愛誰？突然間，大女兒反問：「那你們比較愛我？還是比較愛妹妹？」我們當然回答：「都愛！」大女兒說：「不行，一定要選一個。」刹那間，空氣凝結，從此，這個問題就不再出現在家裡。
所以呀，女人們別再問自家老公：「我和你媽同時掉進水裡，你會先救誰？」當心他反問妳：「我和妳兒子同時掉下水，妳要先救誰？」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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