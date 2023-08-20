楊璧華／親親，我的寶貝

無庸置疑地，自從升格為外婆的那一刻起，我的人生就大翻轉。

原本失去活力的日常有如打了強心劑般，天天吹衝鋒號；遲鈍的大腦和四肢，只要聽到一聲「哇」指令下達，我這外婆跑得比誰都快，腦子比誰都靈光：「該換尿布」、「該喝奶了」，雷達判斷百發百中。反觀新手爸媽育兒照書養，沒有實戰經驗，常被這小子搞得七葷八素，尤其以每晚哄他入睡成為最艱鉅的任務，經常抱子金金看，望床興嘆，只得呼叫外婆支援。

這小子睡癖難搞、儀式十足。臥室一定要幽暗寧靜、室溫24°C、音樂要輕柔，稍有其他聲響便驚醒大哭。有時音樂都重播幾次了，他還是睜大眼咿咿呀呀，開心地想和外婆聊天。這時只能清唱阿嬤牌兒歌〈西風的話〉、〈小星星〉、〈妹妹背著洋娃娃〉，唱到我口乾舌燥，自己都快睡著了，猶見他半瞇眼，等著下一曲。

沒歌可唱了，又生怕前功盡棄，情急之下搖身一變成了作曲人，連「阿嬤惜惜」都能隨口哼唱成曲。幸好小子很爭氣，一暝大一寸，看他會爬、會坐、會走、會跑，外婆的辛苦疲憊早拋到九霄雲外。

我常自嘲這輩子戴過最貴重的珠寶便是孫子環繞在我脖子上的小手臂。耳順之年還能透過他純真的笑容、童稚的好奇心，再次感受世界的美好，令人感恩又珍惜。近兩年來「親親，我的寶貝！」點點滴滴的回憶都是我最愉悅的時光。