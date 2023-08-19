艾莉貓／負責輸球，也很重要

前陣子國小運動會，孩子邀我觀賽。早知場上臥虎藏龍，事先提醒她：「盡力而為，開心最重要。」她秒回：「教練說早點輸完就可以早點回家！」忍不住笑，教練還真會打預防針啊。

球場裡二十幾張湛藍球桌整齊排開，配有身穿制服的裁判坐鎮，隨著大會唱名，代表各校的青春亮麗小女生們，頂著俏麗馬尾魚貫而入。稚嫩的臉龐，上場前還在嘻笑喧鬧，上場後立刻變身冷颯戰士，蹲低身子眼神凌厲，小白球像刺客的暗器，隨著手裡的球拍起落飛舞──正手、反手、拉球、側旋、下旋……彷彿是場華麗的雙人舞，讓人看得熱血沸騰！雙打時隊友默契地切換，配合此起彼落的鼓掌吶喊，即便偶有失常，還是令人盡興。

孩子球齡資淺，因戰術被「安排」與最強勁的對手出賽，像誤入叢林的小白兔，理所當然被痛宰狂電：拉球角度不夠頻頻掛網、殺球出界失誤、急於揮拍沒掌握好基本步伐……行雲流水快速「被完賽」，看得我這當媽的心疼淌血，還在斟酌如何安慰，沒想到孩子興奮道：「我跟最強的比居然沒掛零還得了四分！」霎時震驚，原來輸不光是輸，也有「輸多輸少」的差異；她冷靜剖析自己弱點，開外掛般被激起鬥志，決定繼續練習。

這個「主動學習」的精神令我意外，看著其他實力堅強的選手，在賽中還是得不停跟「失敗」共處。體育競賽需要的不僅是神經肌肉的協調，還得用「腦」全身心投入，爭取在電光石火間做出回擊。專業選手能在輸球的當下參透，調整方向逆轉勝，球桌上的勝負根本是人生的縮影啊！不只教練，對手營造的「失敗」也是很棒的老師，從這個角度來看，不論勝負不都收穫滿滿嗎？

最後幸運得到高雄市Ｃ組的第三名，看著跟獎杯合照燦笑的孩子們，肯定她們的進步勇敢。事後孩子憂心：「雖然負責輸球，但我應該也很重要吧？」我莞爾：「沒錯！教練看好妳，每個人在團隊裡各司其職。繼續努力，未來妳也有機會替大家贏球！」

失敗是不是成功之母，我不知道，但不斷努力才有進步的可能。能讓孩子在小小年紀就躬逢其盛，體會「人外有人」的遼闊，是她「最幸運的失敗」經驗。