柏芮／一期一會五十載

聯合報／ 柏芮（台北市）

一開始是美美要為先生出國深造籌旅費，揪幾個大學同學起了會。經濟系畢業的我們都在城中區的銀行上班，每月發薪日中午從各大銀行出來會合，輪流在附近的簡餐店聚會，暢所欲言一個多小時再各自回崗位上班。

畢業好幾年，許多同學都留洋了，各種原因沒出國的我們也陸續結婚生子。可想而知，話題從職場日常到生兒育女、孩子的就學考試，然後是照顧父母、健康保健，以及孩子的婚事與孫兒的誕生……我們聚會時不談政治、不談孩子成績、自身或先生的職位及財富多寡，就是互相關心，所以一直維持著良好的友誼。

美美的先生取得博士學位後，這個依然持續的聚會早不再是為了籌款而進行，後來留洋的同學開始歸國省親，隨之加入，如此聚會的話題也就更加豐富。儘管現在有了聯繫便捷的通訊軟體，仍不減我們聚會的興致；前陣子，我們還湊成了十二金釵歡度七十歲生日！

美美近日整理舊照，掃描了一張張泛黃的老照片，除了歷次的聚會照，更有娘子軍們穿著迷你短裙、抱著洋文書、披著齊肩長髮在校門口的英姿，還有祝賀同學遷入新居的照片、青澀的新手媽媽帶著幼兒聚首（如今照片中的稚子已經在幫自己的兒子辦抓周儀式了）……往事歷歷在目。

看著這些照片，我不禁想，我們這群娘子軍在這五十年一個月一次的聚會中，不知不覺從熱情奔放的大學生，到內外兼顧的職業婦女；我們殷實地生活著，多虧有這個聚會，讓我們始終保有童心和當年的熱情，歡樂和真摯的情誼五十年未變。

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