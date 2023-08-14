蔡紋萍／關於健身，我想說的其實是

漸入中年，有感於投入工作的專注和時間，大大瓜分了日常生活的占比，直到身體漸趨感到乏力，這才驚覺我以為的能力展現和盡責付出，實際上是在耗損自己，蠶食鯨吞地、無聲無息地。

於是我開始固定選在一周當中工作量最大的那天，下班後直奔健身中心，求的就是一種平衡，對自己的平衡。一開始實在是提不起勁，精神犯睏、身體難使、舉步維艱，好友笑說：「妳幹嘛啊！選在最累的那天折磨自己。」對，就是要在那一天讓汗水浸濡衣服，流進眼睛再滴到地板，腰腹痠麻，大口呼吸到喘不過氣，以為自己下一秒就要貧血，但還沒來得及感受頭暈目眩，就先聽到教練大聲喊：「只有這樣嗎？」、「來一段進階版的」、「不要這麼輕易放過自己」，話語直衝腦門，心想：「笑死，當然不會，連工作都那麼不放過自己了，這點痠痛氣虛爆汗算什麼？我才不會屈服！」

榨乾再榨乾，努力再努力，不要倒下來！至少，妳現在流汗疲累全是為了自己。

展開健身運動的這半年，一開始總覺得渾身不對勁，在意自己哪裡動作錯誤、角度不對、節奏錯拍、力道速度沒跟上，忙著聽、急著看、觀察自己與別人的動作有沒有一致，急促倉皇中，我完全沒有享受到運動的樂趣。直到有天突然頓悟，這其實就跟在職場一樣，你以為別人在看你、你很在乎在群體裡頭的樣子、怕失序、怕出糗、害怕成為異類、擔憂別人的評價、怕被看出失誤和不擅長。

但其實，壓根兒沒有人在看你。沒人要在專屬自己的時間去看一個汗流浹背又臉紅起疹、氣喘吁吁的人啊！於是，何必在意呢？不用擔心醜態，接受自己運動時就是這模樣。畢竟我們在職場上看到的醜態還少嗎？工作上那些心醜的時刻，不論是自己或是他人的，還少嗎？沒有更醜嗎？

想通後我開始感到放鬆，並能沉浸在奮力揮拳、汗水浸濡、髮際黏膩，來不及卸掉的彩妝任它糊在臉上、喘氣到臉嘴歪斜也無所謂。我開始不只能聽到自己的心跳，也聽得到健身房裡播放的音樂了。

學瑜伽多年的阿姊說過：「上班有多卑躬屈膝，就要用瑜伽輪把不爭氣的腰加倍凹折回來。」我的工作不需要卑躬屈膝，但滿滿的負能量、壞心眼和憋屈不能盡吐，只能包容、必須寬宥。我需要想方設法去代謝，於是每當運動結束躺在地板伸展時，看著從身體冒出的熱氣，在燈光下一絲一絲飄開散去，我知道我今天有努力讓它們隨著汗水蒸發。

關於健身，我想說的是：如果這天在工作上的付出已經夠稱職了，努力地對待工作，那麼也應該同等量的回饋自己，不論是長出肌力、雕塑體態、心肺機能、健康長壽，收穫哪種都好。有多認真工作，就用同樣力氣認真運動，長出肌耐力，包含身體和心靈的。如此等值生活，無愧工作、無愧自己。