沿著三芝遊客中心涼棚造型的木構拱廊，轉入源興居古厝聚落，一幢古意的傳統合院映入眼簾。

老宅的紅磚埕上，一位婦人正在烈日下晾曬蔬果，半月形狀，雪白透亮。

轉角的棚下，各種形狀、或青綠、或粉白的蒲瓜擺滿了桌案，不用問，眼前曝曬的也是蒲瓜。

煮夫的好奇心，曬乾的蒲瓜也像菜脯（蘿蔔乾）一樣的吃法嗎？

不一樣的……婦人頭也不抬地回我，可以煮湯，炒肉絲最好。

那要先用水泡發吧？我自以爲是。不用不用，清水洗一洗就直接下鍋炒。

看著旁邊已經曬到脫水的蒲瓜乾，薄如紙，似乎可以直接入口了。

沿途的田梗上，大大小小的蒲瓜匍匐而生，三芝的農人大多不用棚架，蒲瓜就像西瓜一樣生在田土裡。

如此盛暑，對很多植物都是考驗，當季的蒲瓜卻是賣相最佳之時呀。