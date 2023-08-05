吳芳枝／挽袖捐血救人

聯合報／ 吳芳枝（台中市）

6月14日那天，是「世界捐血日」，兒子參加捐血績優表揚，二十多年來他已經捐血超過一百次了；起因是他二十歲那年，我進醫院動了一場大手術，靠著兩袋陌生人的血救了我一命。深知捐血的重要性，此後兒子每年固定至捐血中心報到，在路上看到捐血車也會挽袖捐血，未曾間斷，他驕傲地說這代表身體很健康。

早期一般民眾誤以為捐血會影響健康，殊不知捐血後骨髓會加速造血，反而可以促進血液新陳代謝，有益健康。捐血是助人益己的事，每一個捐血人都是病人生死關頭時的救命菩薩。  

上個月到中國醫學院前的捐血站，輸入資料後，年齡超過六十五歲，因無醫師評估被拒於門外。見我有些無奈，兒子打趣，說這種事他來代勞即可，而媳婦行善不落人後，今年也一起接受表揚。

近年來，血荒問題愈來愈嚴重，國內血液庫存量持續偏低，過往捐血年齡為十七到六十五歲，現放寬到七十歲都可以捐血；長者只要健康，血液不比年輕人差。

捐一次血可以救三個人的生命，造福傷病患，願更多人一起加入「熱血」行列。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
生活點滴

逛書店

民宿經營管理實務：經營管理入門操作祕笈

NT$ 400

情緒管理x食慾控制減肥法：美女醫師擺脫10年情緒性飲食惡性循環，教你正確瘦身的關鍵方法

NT$ 284

找回阿茲海默的嗅覺記憶：以芳療精油、天然飲食，重啟患者的多重認知與情緒力，法國自然派醫師從神經生物、心理學與腦科學面向，揭開阿茲海默的嗅覺之謎

NT$ 498

AI 2.0時代的新商業思維：透析AI運作原理，賦能AI數位即戰力，打造產業再升級的智慧應用

NT$ 385

延伸閱讀

包子逸／國王看診中

逗好／我很可愛  

茉莉／Ｈ醫師的仁心

觀景窗

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。