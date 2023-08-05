吳芳枝／挽袖捐血救人

6月14日那天，是「世界捐血日」，兒子參加捐血績優表揚，二十多年來他已經捐血超過一百次了；起因是他二十歲那年，我進醫院動了一場大手術，靠著兩袋陌生人的血救了我一命。深知捐血的重要性，此後兒子每年固定至捐血中心報到，在路上看到捐血車也會挽袖捐血，未曾間斷，他驕傲地說這代表身體很健康。

早期一般民眾誤以為捐血會影響健康，殊不知捐血後骨髓會加速造血，反而可以促進血液新陳代謝，有益健康。捐血是助人益己的事，每一個捐血人都是病人生死關頭時的救命菩薩。

上個月到中國醫學院前的捐血站，輸入資料後，年齡超過六十五歲，因無醫師評估被拒於門外。見我有些無奈，兒子打趣，說這種事他來代勞即可，而媳婦行善不落人後，今年也一起接受表揚。

近年來，血荒問題愈來愈嚴重，國內血液庫存量持續偏低，過往捐血年齡為十七到六十五歲，現放寬到七十歲都可以捐血；長者只要健康，血液不比年輕人差。

捐一次血可以救三個人的生命，造福傷病患，願更多人一起加入「熱血」行列。