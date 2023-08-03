李月瑛／阿公的小跟班
兒子媳婦經常帶著一歲多的小孫子回來小住。
這天早上，牙牙學語的孫子，一下樓來就熱情地撲向我撒嬌，然後不斷地呼喚：「公，公，公……」
「好好好，我知道你想去菜園找阿公，我抱你去。」我對著孫子說，心想：阿嬤只是你不想走路的交通工具啊！
走出大門，他就興奮地笑了，我故意問他：「要去看鄰居的咕咕咕，還是去找阿公？」話音甫落，他馬上變身成真人導航，小手臂直直指向菜園的方向，配上語音「公，公，公……」惹得我哈哈大笑。雖然每天的梗都一樣，我們仍樂此不疲。
到了菜園，阿公喜孜孜來抱孫子，帶他認識植物、聞聞花、摸摸葉子，欣賞瓜果。他會指著紅紅的小番茄，以為他想吃，帶他去採，洗好給他，他卻一顆一顆塞入阿公阿嬤的嘴裡，自己開心得笑瞇瞇。
跟著爸爸媽媽回工作地後，天天視訊，只要在鏡頭上沒看到阿公，就急切地呼喊著：「公，公，公……」只要阿公一現身，他就微笑著繼續玩他手邊的玩具。視訊結束，要揮手說byebye，他也一定要跟阿公揮到手才算數，否則又開始用他那悅耳的嗓音召喚著：「公，公，公……」
他回來的時候，阿公會帶他出門散步、去公園玩沙、開車去朋友的農場玩、去台北訪友、去觀霧看櫻王，背著他上山下海……聰明的他，雖然小小年紀，但腦海裡一定有個聲音提醒他：「跟著阿公準沒錯！」難怪他每次被阿公抱著的時候，就將頭側枕在阿公的肩窩上，露出甜甜的笑容。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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