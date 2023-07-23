吳一忠／存老本好安養

母親高齡九十，原本健朗的身體，隨著歲月逐漸衰老，多年前急症手術，出院後行動不便，身為人子自該負起責任，於是接回家照顧。

服侍長輩大不易，必須全天候陪伴，我非醫護專業人員，當時有幾門課，又要看顧孫女，邁入初老罹患三高，蠟燭多頭燒，有點分身乏術。先向社會局申請居家服務，請人幫母親梳洗，一周兩次稍嫌不足，申請外籍看護緩不濟急，暫時找了一間護理之家，以「喘息服務」的方式請母親試住一周，結果母親不滿意，只得另謀他路。載著母親四處參觀，有的離家太遠，有的必須自理，有的床位額滿，等待候補不知何時，這才知道找間合適的安養院大不易。

多次尋訪，找了一間私立養護中心，我曾前往表演慰問，贊助過金錢物資，與社工和護理長熟識，還獲得董事長頒獎表揚，結下不少善緣，因此院方願意接手，經過體檢評估，母親屬於養護型，總算安心入住。

住進安養院，除了每月的養護費，生活必需品的定期更換，耗材如紙尿布、衛生紙、手套、口罩、測血糖劑、棉球、導尿管等均自費；老人家毛病比較多，時常跑醫院看診，從心血管科、身心科、眼科、皮膚科到復健，舉凡掛號、陪診、健檢、外院拿藥、打玻尿酸、計程車、私人救護車也得自付；住院雖有補助，但和繳費不成比例。為了兼顧母親的營養，每周帶水果及補給品前往探望，統統是不小的開銷，幸好母親有些存款，加上姊弟鼎力相助，否則經濟壓力會很大。

有鑑於物價上漲，安養院照護費隨之調高，每月多出數千元，這對有錢人或許沒影響，若是家境不寬裕，根本住不起。我看過有些住民，親人沒能力支付照護費，沒多久就打包回家；更有人賴帳擺爛，往生後棺材由我勸募，才得以火化入塔。報載多起照顧者無力負擔，或不堪長期照顧壓力選擇輕生的悲劇，讓人為之鼻酸。

有人說住進優質的養老院等於到天堂享樂，這觀念是正確的。理想是美好的，想達成「老有所終」的心願，必須有房或存款，只有存夠老本才有資格談條件。因此想要老而無憾，過得有尊嚴，應該提早做準備才是。