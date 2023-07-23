張嘉麟／天外飛來一支鏟

一個如常的午後，我陪著小學三年級的孩子一起騎腳踏車從英文教室回家。經過他就讀的小學附近時，突然聽到哐啷幾聲，似乎是不明金屬物體從上方掉落的聲音。

我和孩子轉頭尋找著聲音來源，沒多久便在不遠處看到一支園藝用的小鐵鏟正大喇喇地躺在馬路中央，沿著掉落的軌跡往上瞧，我們的視線落在四樓高、一個綠意盎然的華廈公寓陽台。

我環顧四周，附近是即將出現四點放學人潮與車潮的校門口和安親班，正思忖著，孩子突然開口，問道：「媽媽，要不要把鏟子撿到路邊去？」我對他笑了笑，稱讚這是個好主意，要他幫忙留意我的腳踏車不會妨礙到往來的車輛和行人，趁著四下無車，趕緊將鏟子撿起，放到華廈一樓入口的花台。

前後不到一分鐘的光景，我感謝老天讓這支飛天鏟在沒有任何人車經過的那零點一秒掉落；感謝剛好的紅燈三十秒，讓我可以安全地在路中間將它撿起；更感謝這個午後小插曲，可以讓身為母親的我，驗收了一個已經足以當機立斷做出明智決定的好兒子。