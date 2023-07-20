●此文以父親和妹妹之間充滿張力的對話開場，引人入勝，接著作者交代看門石的歷史故事及象徵意涵：從歷史來看，藉由作者簡潔的敘述，讓讀者知曉這不是普通的石頭，而是充滿祖輩記憶和世代傳承意義的石頭，祖輩的家訓皆銘刻於這顆有故事的石頭上，也因此能解釋為何父親能在眾多石頭之間順利找到看門石的原因。

從象徵意涵來看，抵住鐵門的石頭，融合了父親對孩子平安歸家的期盼。全文聚焦，觀點明晰，情感真摯動人。──李欣倫

「王八蛋，誰把看門石換了？」傍晚父親從老人會返家，赫然朝屋內大吼，旋即將小鐵門底下的一顆石頭踢出屋外。

「兇屁啊！」一旁嗔色的妹妹起身向父親頂嘴，說：「原本那顆石頭又黑又醜，我把它丟到河堤了！同事送我這顆白色外型很像兔子的石頭，我要把它換成我們家的看門石。」

一直以來，家裡的小鐵門就沒辦法全開，因此父親找了一顆石頭抵住小鐵門，好讓在外工作的我和騎機車的妹妹能順暢進入家門，不會與小鐵門碰撞，而我們都稱這顆石頭為「看門石」。

儘管我未曾詢問父親看門石的來由，但我很清楚它代表著父愛。每當周間下午五點，父親都會用看門石抵住小鐵門，此舉看似是希望我和妹妹出入小鐵門平安，實質上的意義卻是叮嚀著家人們要按時平安返家。

眼前父親頭也不回，逕自朝河堤方向拔腿就跑。我擔心他安危，也提著腳步追了上去。

來到了河堤，只見星羅棋布的石頭散落一地，我試圖憑藉印象中看門石的輪廓去找尋它，只不過視野範圍內的大小石頭綿延了將近兩、三百公尺，跟看門石相似的石頭少說也有數百顆，要將它找出來簡直是大海撈針。

「爸，看門石有很重要嗎？」我旁敲側擊的問父親，實際上的弦外之音是倘若看門石不是非常重要的話，那就不要浪費時間找了。

「以前國中只要我上課遲到、成績太差，或是與同學打架，你阿祖就會用看門石敲我的頭。」父親摸摸頭，講得輕描淡寫，我卻稍微抽了一口氣。

「你阿公在我十三歲的時候過世！你阿祖常告誡我，未來這個家要交給我。因為長大後沒有犯錯的空間，所以要用石頭的痛讓我分清楚是非對錯。」父親視線快速朝河堤掃了一遍，驟然指向十公尺外的一顆石頭，寬心說：「哦，在這裡。」

父親帶著一抹淺笑，拾起了看門石。我突然覺得他會這麼快找到看門石絕非偶然，倘若所有河堤上的每一顆石頭代表父親這一生的每一道記憶，看門石便代表著阿祖教誨的記憶，同時也是父親的記憶流當中最為昭然若揭的。

這顆看門石貫穿了阿祖及父親對晚輩的愛，看來以後都不能再將它隨意丟棄了！