陳櫛因／阿嬤是誰的寶貝？
遠居台北的四歲姪女，時隔兩個月回埔里，母親從兩天前就開始採買多樣姪女愛吃的食材、水果，當天一大早便忙碌地烹煮起佳肴。
飯後大夥兒坐在客廳閒聊，姪女一下子吃小番茄，一下子吃水煮玉米，不亦樂乎，臉龐洋溢著幸福的笑容。
我見了便說：「妞妞妳好幸福啊！阿嬤總是為妳準備這麼多愛吃的東西。」妞妞問：「為什麼？」「因為妳是阿嬤的寶貝啊！」妞妞笑容燦爛地回問：「我是阿嬤的寶貝，那阿嬤是誰的寶貝呢？」
四歲姪女似乎正童言童語地提醒著我們，阿嬤也是家人的寶貝啊！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言