陳櫛因／阿嬤是誰的寶貝？

遠居台北的四歲姪女，時隔兩個月回埔里，母親從兩天前就開始採買多樣姪女愛吃的食材、水果，當天一大早便忙碌地烹煮起佳肴。

飯後大夥兒坐在客廳閒聊，姪女一下子吃小番茄，一下子吃水煮玉米，不亦樂乎，臉龐洋溢著幸福的笑容。

我見了便說：「妞妞妳好幸福啊！阿嬤總是為妳準備這麼多愛吃的東西。」妞妞問：「為什麼？」「因為妳是阿嬤的寶貝啊！」妞妞笑容燦爛地回問：「我是阿嬤的寶貝，那阿嬤是誰的寶貝呢？」

四歲姪女似乎正童言童語地提醒著我們，阿嬤也是家人的寶貝啊！