編劇媽媽／媽媽，妳在氣什麼？

早上七點十分，阿孺爬下床，拉開窗簾，「媽媽，天空是藍色的，有雲有太陽，今天是好天氣。」宸也醒了，拿起前一晚留在床頭的百科全書問我，「媽媽，妳知道鵝類多久便一次便便嗎？」

這本該是個順利的早晨，直到我看到阿孺手中拿著擬真版的人體器官模型玩具，模型內柔軟的五臟六腑、細緻的骨骼四散各地。晴天一個霹靂，我炸裂了早晨，美好崩解，如散落的模型。

我厲眼瞪向宸，「妳為什麼沒有把模型收好？」（雖然是疑問句，但語氣已帶有責備，潛台詞是：這個模型不適合阿孺玩，妳這樣亂丟，被他弄壞了怎麼辦？）宸急忙說是朋友來家裡時拿出來的，這辯解無疑提油澆火，我怒斥：「我不管！」（潛台詞是：這是妳的玩具、妳的房間、不要跟我牽扯朋友、妳就是該對自己的東西負責任！）

宸一臉無辜，原地不動，惹得我更火，負氣說：「算了算了！」（潛台詞是：我都生氣了妳還不趕快來收？！對啦，都不是妳弄的！玩具都是我的！我自己來收！）我忍著心中的痛罵，逕自動手開始收拾玩具，宸嚇得立刻衝到我身邊來，不敢多說一句。面對我的盛怒，我猜想她也一肚子委屈，心有不滿又無能為力的她，直接回以我喧囂的沉默。

接下來，我們換衣、出門、騎車、買早餐、接連好幾個紅綠燈，一路沉默到宸進校門。

然後我去晨跑，我開始思考，我到底在氣什麼？

我猜想宸不知道，而我真的知道嗎？我氣的是宸沒把模型收好？還是氣模型可能被阿孺弄壞？我氣的是宸不負責任？還是可能發生的損失？愈想愈糾結，最後發現都不是……我氣的，其實是自己。

我氣自己沒詢問過孩子的意願就亂花錢、亂買玩具，再氣我的用心孩子不賞臉；但孩子也不是不賞臉，只是時候未到，宸對人體器官還沒興趣，而那精細的模型對阿孺又太超齡。

我氣自己的心意被辜負，而始作俑者竟是自己，我覺得自己很蠢。這種又生氣又無奈的怨嘆感隨處，在每天用心料理卻不被吃完的餐食中、在滿坑滿谷不被愛惜的玩具裡、在處心積慮送孩子進補習班卻滿江紅的考卷上……

生活中那些令人暴怒的瞬間來臨時，我們真的知道自己在氣什麼嗎？問題的癥結到底在哪裡？如果未曾把問題釐清，我確信這些憤怒與無奈，會重複出現並無限循環至無解狀態。

幸好，覺察就是得救的開始。我想起惠我良多的一本書《P.E.T.父母效能訓練：喚醒孩子的自律》，書中有個重要的觀念是：「先釐清這個問題屬於誰？」模型沒收好惹我生氣，看起來是孩子造成的問題，但仔細想想，其實不是，畢竟這本來就不是孩子珍視的玩具，是我強加給孩子，並要求她收拾的，真正在意這玩具的，是我，這個問題屬於我。

看清這一點，胸口的悶怒稍得緩解，也再次提醒自己，下回想發飆時，先問問自己，這個問題屬於誰？這一回，我氣的到底是什麼？