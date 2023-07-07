劉洪貞／台北的人情味也很濃

相信北漂的人常有類似經驗，偶爾接父母來住時，長輩總說住不慣，認為台北沒有人情味。

那天我到門口領掛號信，發現對門平日住南部的林奶奶上來探望兒子。我趕忙上前用客家話問候，她看到我雖然很開心，卻告訴我想回屏東了。她覺得台北的鄰居都不大認識，還是鄉下好，大家見了面會互相問候。我安慰她難得上來就多住幾天，並提議可以陪她到附近走逛。她一聽喜出望外，當我打電話告知林先生要帶他媽媽出去走走時，他哈哈大笑，不停道謝。

當我們在路口等紅綠燈時，坐在開鎖店門前的老闆娘站起身來讓出藤椅，要林奶奶坐一下，老闆也順手送來一杯水。或許他們的親切讓林奶奶感動，問我你們有相識嗎？我搖了搖頭，告訴她都市人和鄉下人一樣，也都很有禮貌啦。

天熱，路過一間青草店時我買了兩杯青草茶，當老闆知道林奶奶遠從屏東來，又多送了我們一杯表示歡迎。老闆的熱情讓她很意外，直盯著我欲言又止……

陪林奶奶穿街走巷，帶她體會小市民的生活風情，看她心滿意足的樣子，我相信下回她再來台北肯定不再排斥，因為這兒的人情味也不少呢。