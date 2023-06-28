Shalala／兜兜轉轉投稿路

去年底，新冠疫情趨緩時，日本終於解除鎖國，逐步開放外國遊客入國觀光。那天，搭乘山手線電車，上車後我站著，緊接著看到正前方剛入坐的一位太太，坐定後和身旁的先生用台語交談了幾句，就從包包拿出一張中文報紙靜靜地讀了起來。

東京觀光，趁坐電車的空檔讀報紙，還讀得很認真，真令人好奇。我不禁多瞄一眼，原來是《聯合報》。那位太太讀完一面，要換讀反面時把報紙立了起來，這麼巧，「家庭副刊」這面恰好正對著我，讓我心頭顫了一下，也不禁莞爾。以前我的投稿幸運刊出時，是不是也有人這樣仔細地讀呢？

談到投稿，不禁回想自己的生命歷程，從少女時期就很愛寫些爲賦新詞強說愁的東西，媽媽怕我變成三餐不繼的文青，於是我走上商學之路。大學時代偶爾投稿有刊出機會，也僅限校刊或系刊，仍跳脫不出無病呻吟之感。畢業後如願進入大型金融機構，也考上幾張專業證照，但內心總覺得仍在尋找什麼。一路走來，求學、就業、結婚、生子、移民、育兒……忙碌讓我逐漸遺忘對書寫的熱情。歲月兜兜轉轉，前些日子因為某些機緣，書寫的熱情突然又回到身上，這才試著翻找記憶，把幾十年的人生經驗和領悟寫下來投稿。感謝編輯青睞，圓了我內心深處那個小女孩的投稿夢。原來我很想念她，原來我一直隱約感到若有所失的，是她的書寫魂。

想起南宋詞人辛棄疾那首膾炙人口的〈醜奴兒〉：「少年不識愁滋味，愛上層樓，愛上層樓。為賦新詞強說愁。而今識盡愁滋味，欲說還休，欲說還休。卻道天涼好個秋。」寫得多麼貼切啊！似乎就是我不同人生階段的投稿路。期許早已不是強說愁年紀的自己，經過歲月的歷練，終有一天，能自在道出天涼好個秋。