這一個月，好幾則歧視爭議接連引爆社會輿論，台中一中園遊會「烯環鈉」文宣歧視原住民；台大學生會言論自由月活動，有「火冒4.05丈」布條影射原住民升學加分；台大經濟學系學生會選舉，出現含大量歧視詞彙的政見。好多人在罵菁英學生，但也馬上有人安撫，那些學生不知道平常私下講的惡意玩笑話，說出來後會招人討厭，校方適當處置就好，不該予以「社會性死亡」，否則也是一種霸凌。

我認為正好相反，這些歧視言論雖然不分成績、學校，幾乎是某些特徵男性引以為傲的價值觀，但這些成績優秀的學生，清楚明白一個事實，名校與高學歷賜給他們強大的話語權，讓他們不用躲在網路論壇匿名留言，他們是這個族群的英雄，可言人所不能言。

否則，國民黨高雄市議員吳利成不會在四月質詢時說：「同性婚姻一年都幾百對，這會有多恐怖！」剛宣布參選下屆總統的柯文哲，更是前科累累的性別歧視慣犯。

對這些滿口歧視話語的人，不是突然間心神失序，而是在成長的每個階段，愈來愈強化自己的優越感、歧視任何非我族類，從國籍、性別、年紀、體態、外貌、成績到收入，但常得到的回應是「算了」、「好好念書、別說這些有的沒的」、「反應快的人容易說錯話」、「他們就是真的比較優秀」、「反正講不贏他，不要理他就好了」。

對我來說，這些人就是這個社會的霸凌者，不管年紀，都不該被輕輕放下，校園內的霸凌案件要啟動輔導與教育機制，這些霸凌者當然也需要；他們必須深刻地體悟到自己的錯誤，並付出代價與補償，甚至付出法律上的責任，而不是進入職場後，成為歧視、騷擾、霸凌同事的勞工，造成更多社會問題。

台灣社會很善良，儘管那些歧視言論惡毒得過分，但已經有人呼籲要善待這些人、讓他們有機會改過向善。我不打算這麼做，我要善待那些被他們歧視而笑不出來的人，為此深深受傷的人；我要善待那些深知不妥而願意出聲責備的人。

我要善待我的孩子，當我一再思考什麼樣的人會無所不用其極地羞辱他人時，我意識到那些人對於自身的自卑與認知貧乏，他們也沒有被好好對待過，不是指完全的包容與接納，而是在他們的成長過程中，可能一直在「被審核」、被要求「符合標準」，當他們對不同族群、性別、身形的人提出各種問題或批評時，身邊沒有人在第一時間願意與他們好好對話，給予正確的價值觀，以至於他們的同理心只停在情緒同理，有說話傷害別人的能力，卻沒有進入認知同理，願意思考並理解他人感受；更沒有發展出同理關懷，成為協助他人度過苦難的人。

在我陪伴孩子自學的四年裡，無時無刻都在思考這些事，我從來不跟孩子「算了」，當孩子因擦身而過的身障者提出問題時，我會馬上停下腳步，謹慎地和他說明，並提醒他，切勿在他人在場時毫無顧忌地談論對方；當他詢問長輩對待他和妹妹為何是不同的態度時，直接告訴他傳統重男輕女的觀念，給他幾個改變長輩的建議；而無論是我們使用母語交談，或者這些年來的自學生身分，都讓他更切身感受到「非主流」的處境。

有時，兒子會從學校帶回一些「男孩的玩笑」，我也會認真聽，問他「笑點在哪裡」，兒子會愣住，告訴我：「我也不懂，但大家都在笑。」我告訴他，媽媽在成長過程中聽了好多這類的笑話，曾經陪笑，也為此發怒過。現在我決定不配合了，我不會說「沒關係，只是開玩笑」，也不會懷疑自己沒有幽默感，擔心自己太「政治正確」，我會認真嚴肅地告訴對方：「不好笑，你不應該這麼說話，我聽了很不舒服。」如果因為太吃驚憤怒而說不出話，那麼我會離開現場，讓對方知道，我站在你的對立面，不願意站在你的身側，「我們不是同一類的人」。

沒錯，這些人或許就是想要譁眾取寵，或許想當維持父權社會的英雄，但姑息他們的惡意與愚蠢，只會讓被歧視的人繼續受到傷害，所以一定要大聲說出來，我們不是沒感覺、沒關係，是非常厭惡，誰都別想傷害任何人。