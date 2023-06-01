何玟芬／我家的股市女神

久違了，股市！

早在民國六十年，爸爸就已經在玩股票了，那時證券交易都還是人工手寫、叫賣、結算交割，所以入行超過五十年的爸爸可算是資深股民。擔任全職家庭主婦的媽媽，在耳濡目染之下，多年後也成為股市投資人。

夫妻倆猶如《伊索寓言》內「北風與太陽」的組合，常常在股票買賣上較勁，媽媽總是試圖影響爸爸的操作，為此引發的齟齬從沒少過，聰明的爸爸於是撥了一筆錢讓媽媽自行操盤，約法三章互不相干涉盈虧，從此才相安無事，各自在股市努力。

兩人的股市買賣哲學大不相同，爸爸沉穩，媽媽敢衝。爸爸看好的股票，都是獲利良好的績優股，買了以後很少買賣，他說這是存股的概念，每年可以固定領股利和股息，股票數隨著配息愈滾愈多，繁衍出好多「股仔子、股仔孫」。

而媽媽的投資策略和爸爸大異其趣，她覺得只要有一定比例的獲利就要落袋為安，股票買賣是她的日常，厲害的是她操作神準，只要她一出手，十之八九都能賺錢。

由於媽媽對自己的投資理財充滿信心，因此在我們姊妹開始上班賺錢後，她就為我們開戶，要求我們每月存入固定的金額並由她操盤，幾年下來也著實為我們累積了一筆不小的財富。姊妹們結婚後，每當周末回娘家，媽媽會報告一星期的操作業績，喜孜孜地給我們和孫子們分紅。在眾人眼中，她是一個慷慨、開朗的媽媽和阿嬤。

在理財這部分，媽媽是有做功課的認真學生，固定到超商買財經周刊和月刊，邊閱讀邊用紅筆畫重點，喝茶時就順便念給爸爸聽，爸爸則老神在在地喝著茶、讀他的日本小說。我不知爸爸到底有沒有聽進媽媽的分享，但兩個戴著老花眼鏡的白髮夫妻，各自沉浸在他們的樂趣，歲月一片靜好。

我們一直享受著媽媽的愛和慷慨分紅，忘了「股市女神」也會變老；十多年前，媽媽的健康出狀況，身體的不適桎梏了她的心靈，從此不再熱衷股票買賣──縱使我每天照例報告股票的賺賠情況。那日姊妹們難得與父母共聚數日，我推著坐在輪椅上的媽媽散步，一時興起，對她說：「媽媽，妳的○○最近漲好多，要不要賣一張落袋為安？」媽媽看著我，怯懦地說：「我可以嗎？」在我們的鼓勵和引領下，當天媽媽成功賣出一張股票，當營業員打電話跟媽媽報告成交價格時，大家拍手為媽媽歡呼，「媽媽，好棒喔！」

隔了十多年，媽媽再次與股市產生連結，真的是久違了！縱使數天後，這支股票持續上漲，我們姊妹卻不後悔，因為我們的媽媽在那一日重拾了信心與愉悅，少賺那麼幾千元，又何妨？