住在三、四十年的老公寓，沒有豪宅，只有「好窄」，但屬於小市民的創意發想，也可以為生活帶來一些小確幸。

每年伊始，總會收到很多精美的月曆，當一年終了，這些深得我心的掛曆也功成身退，此時正是我和兒子的親子勞作時光。

和兒子分工合作，先把樓梯牆面清潔乾淨，經過一番裁切、裱裝、黏貼，運用巧思，把風景月曆化身為典雅藝術品，布置於每層樓梯的牆面上。黯淡的樓梯搖身一變為藝術畫廊，教人視覺一亮。

「樓梯畫廊」拉近了鄰居的距離──對門行色匆匆的上班族，放慢了腳步，駐足在大屯山的夢幻雲海前；住在頂樓總是板著臉的刻薄老太太，看到了武陵農場的燦爛櫻花，嘴角悄悄開了一朵含笑花；樓下的老菸槍爺爺，也不忍在樓梯間抽菸，怕汙染了富士山的暟暟白雪。

我和兒子的另類蝶古巴特，療癒了上下樓梯的「旅人」，讓舊月曆重生，也為老公寓帶來了春天。