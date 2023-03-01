前陣子看到一些關於老伴的文章，不是老夫老妻的伴，是中／老年喪偶，在哀傷退去後，有個伴讓人重拾家的溫暖與愛的幸福。

對於父母的老來伴，現在的子女漸漸擺脫防備心態，知道自己無暇探望，生活型態與見聞的諸多差異，兩代間除了親情其實少有共鳴，那麼讓老爸老媽有個同齡的老伴來照顧，只要不涉及財產的分配，多半是樂觀其成。

我周遭也有這樣的故事，結局各有不同。

朋友的婆婆幾年前過世，公公唱卡拉OK認識了相差十餘歲、孀居的A女士，兩人談得投機，合資買了間小公寓，度過十年快樂時光。逢年過節，公公一定帶A參加，她也和眾人相處融洽；豈料這兩年八十五歲的公公逐漸失智，起先懷疑A偷錢，接著屎尿失禁又不願包尿片，兩人關係降至冰點，A最後只好要求公公的子女帶他回家，分道揚鑣。

鄰居八十八歲的父親劉伯伯住在南投山上，妻子離世已幾十年，八年前遇到紅粉知己B，彼此扶持，感情很好。如今劉伯伯罹癌住到兒子家，B也七十好幾，對劉伯伯不離不棄，陪他化療住院，伺候湯藥不遺餘力。前些日子天氣和暖，見兩人到社區花園散步，雖然劉伯伯瘦骨嶙峋，清瘦的臉上仍有春日般的笑容，B的真情讓人感佩。

我有一個志工好友筱靜，母親過世已十多年，手足嫁娶各有家庭，只有她陪伴父親同住，照顧起居。她父親幾年前中風，靠著意志力復健，恢復到能到社區打太極拳，在運動時認識了同社區的C，她的丈夫離世多年，兒女都在國外，兩老日久生情，彼此照料。

筱靜爸再次住院時C隨侍在側，燉雞湯、熬魚粥給父親時，也都有筱靜的份，讓她感到十分窩心。後來筱靜父親過世，我約她出來吃飯，她訴說著父親住院所受的煎熬，我也想起母親住院的苦，兩人都淚眼婆娑。我誠摯叮嚀：「妳一個人要好好照顧自己！」她捉狹笑說：「有人照顧我啦。」

原來，父親走後，C阿姨會來家裡煮飯，彼此做伴用餐，她也陪阿姨去散步、購物和旅行，即使面對美麗的湖光山色，話題都離不開他們所愛的人。誰說她們不是另一種形式的母女呢？