杜銘章／誰想跟海蛇共游？

很多人問我：你的農場為何取名為「蛇我奇水」？其實和農場同時創立的，還有一間「蛇我奇水公司」，那是一個帶人到蘭嶼體驗與海蛇共游的小公司。

與海蛇共游？海蛇不是又毒又危險嗎？沒錯，多數的海蛇確實如此，但蘭嶼的四種海蛇剛好都很安全，牠們雖然很毒，但釋放的毒液量非常少，即使被咬到也多半沒問題。而且牠們很溫馴不太會咬人，毒牙又很短，只要做好適當的防護其實非常安全。

這個獨特的條件讓蘭嶼成為全球與海蛇共游的首選，就像帛琉是全球與水母共游的首選之地。除此之外，蘭嶼的人文也很獨特，可惜當地觀光走了一條低價競爭剝屑環境的道路，就如同台灣多數的景區一樣。

有機會讓蘭嶼成為火車頭，翻轉台灣的普遍旅遊模式嗎？這樣的翻轉將有利於環境與旅遊的永續。既然這麼重要，誰來做呢？蛇我奇水就產生了。可惜理想很豐滿，現實很骨感，才營運了一個暑假，蛇我奇水公司就虧損而關門大吉。雖然在明道中學的支持下，這個活動還持續了十年，最終仍不敵環境的持續劣化而告終。

蛇我奇水公司的孿生兄弟「蛇我奇水農場」則倖存下來，這個以自然農法經營的農場，沒有宏大的目標，它是另一個夢想──「友蛇咖啡」的重要基地。這個咖啡館肩負著扭轉多數人對蛇誤解的使命，它營運快三年了，旨在讓人有機會親近蛇。許多原本怕蛇的人，只要願意嘗試觸摸，心中莫名的恐懼就自然退去。看著一個又一個的顧客轉變了對蛇的負面觀感，喜悅難以言喻。

從開始逐夢至今超過十年，粗估我的收入少了四百多萬，少活了十多年安穩輕鬆的日子，但經歷了更多的酸甜苦澀。這些酸澀在那夢想實踐的回味中都轉成了豐富人生的甜美滋味，就像農場裡的神祕果，它讓原來酸的感覺即刻變成甜。