「夾子給我！」我一手拿著鐵夾往烤肉網上排列整齊的草蝦一鏟，另一隻手的鐵夾從反方向抵住，將整排烤得紅紅的草蝦背部朝下，肩並肩仰立起來，帥氣地說：「這樣中間才會快熟。」這是我從開過烤肉店的朋友學來的烤蝦密技，每次展現必定獲得滿堂彩。

不知道是否受到從小在王功海口長大的媽媽影響，我常覺得比起肉類，海鮮更讓我感到療癒，而海鮮當中若沒有蝦子就覺得少了點什麼。蝦子實在很神祕，小小彎彎的一隻，頭占了一半，料理方式很多樣，滋味都不相同。蝦子在我小時候好像算大菜，婚禮辦桌流水席，從蝦子的尺寸就能看出主人的排場。清燙白灼的，一定要醬油佐螢光綠的人工芥末，鮮甜配上刺激嗆味，讓人停都停不下來。

蝦頭又是另一個學問，料理時要剪去尖角，許多人吮去蝦腦便會丟棄，內行人吃日本料理則會將生蝦頭保留，請師傅烤過，再帶著焦香品嘗，頗有儀式感。

蝦殼也別急著丟，有一回朋友在聚餐中示範了一招用橄欖油跟廢棄蝦殼煉蝦油，煉出滿室蝦香，我才頓悟出做鮮蝦義大利麵的核心，原來是要善用蝦子鎖住鮮味，接著茅塞頓開，於家中做出餐廳級的鮮蝦義大利麵。

有陣子很流行胡椒蝦，是肥肥圓圓的泰國蝦，又香又辣，我會跟朋友點個幾鍋搭配冰涼的啤酒。有一次心情不好又約不到人，竟然自己跑去店裡悶吃兩鍋發洩，可見蝦子對個人的療癒效果。

還有一種烤角蝦，是在海產攤吃到的，殼相當堅硬且帶刺，老闆示範吃的時候得將蝦殼左右扭動，鬆開蝦肉與殼的連結，接著一抽，整條蝦肉就出來了，口感比草蝦更為香甜濃郁。懂得吃又懂訣竅，很容易在聚餐中享有內行人的優越感，還可以熱絡場子又補足一些自信不足的扭捏，後來只要經過海產攤我都要來一份表現表現。

年紀漸長，健康檢查報告多了些紅字，膽固醇也是個問題，坊間對於健康飲食的教導有太多不同的角度，很多愛吃的東西從此忍痛放棄，蝦子是其中之一。輾轉幾年後遇到朋友公司的整合醫學博士，進行一套體組成重建計畫，才發現最重要的是營養均衡與定時定量。依醫生的建議，除了雞胸肉之外海鮮也是很好的肉類蛋白質，吃魚吃蝦都很好，我聽了真是喜出望外。

先剝一堆蒜頭鋪在鍋底，然後將蝦子擺在蒜頭上，淋上米酒，上蓋，開中火，讓蝦子變紅捲曲。米酒燃燒揮發之後，就可以得到鮮甜的白灼美味，這是媽媽從賣蝦子的攤販學來的密技，現在也是我偶爾補充肉類蛋白質時的紓壓良方。