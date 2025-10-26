金惠男／年過四十之後最需要的是體力

以前，人們見到我時，總會驚訝於我的體力過人，經常問我：「妳有特別在運動嗎？」

「沒有，就只是做些呼吸運動罷了。」

然後，人們會羨慕我天生的體力，我則得意地聳聳肩。雖然我一再對患者強調唯有身體健康，心靈才會健康，並再三強調運動的必要性，但作為醫生的我，卻對自己的身體置之不理。

當我在四十二歲時被診斷出患有帕金森氏症後，這才頓時清醒過來。於是，我從那時開始運動。起初我在漢江邊慢跑一、兩個小時，只跑了十分鐘就會臉紅氣喘，難以忍受，但每天堅持慢慢地跑步，不知不覺我的腿部就變得更加結實了。

隨著帕金森氏症的惡化，當我無法再跑步時，就努力走路。如今，我患上帕金森氏症已經二十二年了，儘管目前不依靠別人的話，連邁出一步都很困難，但我的運動從未間斷過。即便是現在，我每天仍然堅持至少運動一個小時。

當我在活動筋骨時，因為專注於運動本身，思緒就會變得清晰。而當專注於姿勢和呼吸、流汗，努力地活動手臂、腿部和肩膀時，會讓我切身感受到自己真實地活著。當然，由於手指無法隨心所欲地活動，有時候用手機打出「好的」這幾個字，可能需要超過十分鐘，但一旦完成後，我會非常愉快。

不久前，我在一次旅行中，獨自從民宿露台的一端走到另一端，大約六十公尺左右，沒有依賴任何人的幫助。雖然汗如雨下，但我為自己感到驕傲。

治療我的醫生們說，多虧從未間斷地運動，才讓我能夠堅持到現在，我也這麼認為。正是因為這樣的堅持，我才能繼續活著，看到我兩個孩子結婚的場面，也看到了孫兒們活潑可愛的模樣。而且運動後心情會變好，也會讓我充滿成就感，同時獲得過好一天的能量。因此，我不知不覺地成了一名運動熱愛者。

但是我也知道，不論再怎麼強調運動的必要性，有些人仍會嗤之以鼻。如果我沒有被診斷為帕金森氏症，或許我也會依然過著與運動無緣的生活。

即使沒有罹患什麼特別的疾病，在四十歲過後，你仍然會明顯感受到體力急劇下降。喝酒後隔天，恢復的速度大不如前，白頭髮增多，皮膚變得鬆弛，腹部贅肉也與日俱增。稍微工作過量就容易疲倦，逐漸認為所有事情都非常費力又麻煩。

如此一來，不僅會忌諱挑戰新事物，甚至處理日常事務也會感到吃力，對別人發脾氣的頻率也必然增加。本來內心就很焦急，因為要做的事情堆積如山，身體卻不聽使喚，導致工作與人際關係都變得不順利，進而無力感襲來，對生活也失去了信心。

因此，如果你想在四十歲以後仍然過得很好，就必須進行健康管理。你必須承認靠先天體力支撐的時期已經過去，需要積極採取行動以增強下降的體能。如果你感覺身體大不如前，最好不要再忽視這些訊號。

在為時未晚之前，請傾聽身體發出的訊號。如果感覺能量不足，請先把其他一切拋諸腦後，先照顧好自己。這個世界上最重要的人就是你自己，不要再忽視這一點。以前有人問我：「醫師，妳為自己做了什麼？」當時我無言以對。現在我可以很有自信地說：「我為了自己而運動。」

