馬兒快跑／莎翁說非洲話嘛通？
周六早上八點，我帶著折凳，在紐約皇后區一間H&M前排隊，只為免費索取的「Shakespeare in the Park」戲票。雖是一大清早，前方卻已排了五十人，兩小時內隊伍已拐彎綿延至下一個路口，吸引路人好奇探問。
「Shakespeare in the Park」是紐約夏季的重要文化活動，自1950年代起，紐約公共劇場每年夏天於中央公園免費演出莎士比亞劇作。整修關閉兩年的Delacorte Theater於今年重啟，以莎翁的人氣喜劇《第十二夜》重磅回歸，卡司星光熠熠，由奧斯卡得主Lupita Nyong'o、《權力遊戲》的Peter Dinklage，以及《追殺夏娃》的金球獎視后Sandra Oh領銜主演。
如此陣容，讓紐約客不惜凌晨四點傾巢而出去排隊。免費戲票數量有限，如果七點才入列，絕對空手而歸！所幸除了中央公園外，還有社區索票點，排隊壓力較小，不必凌晨卡位。
我在H&M門口排隊時，店內保全打混，跑到路邊跟探班友人抽菸聊天。這兩位黑人大哥看著人龍感到匪夷所思，脫口而出：「Shakespeare is bullsh*t！」（莎士比亞是個屁！）
他們的不屑也非全無根據。莎翁喜劇千篇一律，盡是荒謬誤會、烏龍結尾、身分錯認的老套路。如何將莎翁的老梗變出新花樣，這才是真正的看點。今年由來自肯亞的新銳導演Saheem Ali掌舵，他在紐約百老匯的多部佳作都展現他積極將非洲文化融入主流劇場的企圖心。
《第十二夜》敘述一對雙胞胎姊弟船難失散，姊姊Viola女扮男裝成為貴族家臣，代替公爵把妹，卻反被對方愛上！副標題「What You Will」暗示角色不在乎性別，愛得隨心所欲。Saheem Ali進一步將本劇轉化為「性別與自由的慶典」，謝幕時演員身穿性別錯置的七彩服裝，強調六百年前性向流動在莎翁筆下即有蹤跡。
但導演最高招之處，在於凸顯這是一則移民故事：雙胞胎流離失所、克服萬難重逢，在異鄉找到歸屬，這反映無數紐約客的心路歷程。開場時，飾演女主角Viola的Lupita Nyong’o用非洲語Swahili說出台詞，結尾姊弟重逢的重頭戲亦全用Swahili演出，沒有字幕，卻不減觀眾的理解與感動。
導演用非洲語言與文化破格演繹經典，讓現代觀眾重新理解莎翁文本的普世價值與多元可能。《第十二夜》不再只是文學教材，而是移民、族群、性別與自由的交會舞台。
我不禁想起覺得莎士比亞「是個屁」的路人，也許他將莎士比亞視為與他無關的白人文化，但若他知道有像Saheem Ali這樣的導演，借用「白人文化」講述黑人生命故事，也許他會改口說：「Shakespeare is THE shit！」（莎士比亞超屌啊！）
