我的外婆謝蕭秀，身形相當瘦小，是長老教會的牧師娘，只會講台語，是我們家族的信仰核心。當時她住在莿桐鄉下，總是穿著絲質暗色旗袍、膚色絲襪，搭配平底鞋，印象中她沒有現代女性的包包，會用絲巾綁成一個包袱裝東西，每次來訪就像耶誕老人拆禮物一樣，把包袱打開，我跟哥哥就會兩眼發直地窺看這回有什麼好康。外婆個性非常溫和，身上有類似明星花露水那種老派的香粉味，我也分不清那味道是來自絲巾還是她的衣裳。她在我當兵還沒退伍的時候便過世，每次想起她，我就會想起一件記憶深刻的往事。

我還是小學生時，有天外婆打電話說要來看我們。一個老太太獨自搭火車到台中找我們，對我們家可是大事，媽媽要打掃清潔、預備餐食，還要請老爸去車站接送。外婆因為體諒媽媽，怎麼樣都不肯告訴媽媽她搭的車次，只說反正下午會到，千萬不要來接，她自己搭計程車就好。於是那天我們就一直在家等待，可是等到了傍晚仍不見人影。沒有手機的年代，失聯會給人諸多想像，媽媽焦急起來。終於，在滿桌的熱菜就要變成冷盤的時候，門口有了計程車的動靜。

外婆一派悠閒地被媽媽迎接進門，然後發了禮物、紅包，等到坐下來吃飯，才悠悠說出遲到的原因：「下午我到台中火車站，走在天橋上遇到兩個年輕人，他們跟我說，妳看前面那個傻子袋子裡有很多錢，我們想借妳的包袱假裝跟她換一下，等一下就還妳，拿到錢我們平分……」

我們聽了警覺起來，問：「然後呢？」

「我就對年輕人說，人家傻子已經很可憐，我們不該做這樣的事，接著便對那兩個年輕人傳福音。」

我們更好奇了。

外婆接著說：「我跟他們分享了一個多小時，後來他們就走了。」

我跟哥哥翻了個白眼，想到電視新聞常常宣導的事，脫口而出：「阿嬤，他們是金光黨啦，那個傻子也是一夥的。」

活在平行宇宙的外婆反問：「什麼黨？」然後又若無其事地跟媽媽話家常。

我和哥哥都笑說那兩個年輕人真倒楣，錢沒騙成還要聽外婆講道一個小時。

多年後只要提起外婆，這件事情就會從腦海中浮現。我發現外婆不僅用她的良善瓦解了詐騙的詭計，也為我們做了一個活見證，此後人生無論遇到任何的誘惑或挑戰，我總是盡力地選擇用良善來面對複雜，這是外婆教我的良方。