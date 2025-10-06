鄧秋姸／海外做月餅
剛到美國中部時，參加華人的potluck幸運鍋活動。炒盤米粉帶去，看門口擺放數盒月餅，才想起中秋節快到了。等吃完飯，大會就說要切月餅。華人同胞起先還乖乖排隊，後來為了爭拿某些口味亂成一團。看來，大家雖然口音不同，對年節食品的喜好倒是頗一致。
不久，哥哥送我們東方店越南人賣的月餅，鐵盒內是蓮蓉和五仁各兩個。不禁想念台北的冰皮、麻糬口味，也思念綠豆椪、蛋黃酥，以及提漿月餅。嘴饞到後來盤算乾脆自己做，但是沒有模子，權衡之下選擇了蛋黃酥。先問會做糕點的朋友，再查網路食譜，沙盤推演N次，選定吉時開始做時，我驚覺少了主角鹹蛋黃！
也罷，就當做豆沙酥吧。阿Q心態地想，自己做豆沙的好處是可吃到帶殼口感，也不死甜。將包好奶油的麵皮擀開做酥皮，再包進豆沙餡，捏整成型，最後刷蛋黃液，點芝麻。
孩子們看我煞有介事忙著也產生興趣，八歲女兒搶著撒芝麻，十七歲兒子來回問：「到底行不行啊？」終於推進烤爐，隔一陣子就透過玻璃門窺探，慢慢地奶香瀰漫，想我這當媽的能在異鄉烘出秋節味來還真得意！
謎底揭曉，豆沙餅因為沒有蛋黃撐高，扁塌變成老婆餅，酥皮也沒有翻成多層次，還一度咬到麵粉粒。痛苦地邊吃邊分析問題出在哪，是溫度換算錯誤，還是重量不對？人家電子秤精算，我用差不多目測，真是失之毫釐，差以千里！
不甘心地借秤來用，這次不急，等深夜再來當做餅的人。心清風涼，慢捻勁揉，聽自己呼吸聲息，類比茶道禪風，已愛上這寧靜時分。
半夜出爐，是胖一點的蟹殼黃，夠意思翻了幾層酥皮，吃到嘴裡不挑剔的話也還行。隔天選美麗一點的送給哥哥，他笑問：「妳還會做燒餅啊？」
老婆餅，蟹殼黃，燒餅？啊不管了，反正是中秋節吃的餅啦！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
