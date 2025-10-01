二十七歲那年，我對於職涯有些迷惘，辭掉工作休息了一陣子，思考著要不要轉換跑道。有天聽說住處附近的中醫診所在徵求中午時段的櫃台人員，儘管時薪不多，倒是一份不錯的短期打工。

在休診時間帶著履歷表去應徵，醫師是年約四十五歲的女性，臉上掛著恬靜的笑容。她端詳我那鮮少受到嘉許的學經歷（念文學經常被嫌風花雪月、當記者又被罵「小時不讀書」），饒富興致地詢問我一路以來的所見所聞，頻頻給予慷慨的讚美。她也問我接下來想怎麼走？還想不想學什麼？

我心想，簡直不是面試，是就業輔導嘛。但或許是一種自我投射？因為醫師說，她二十七歲那年也站在分岔點，明明很想進修，掙扎良久卻選擇先開診所，「有一天想再去念書時，已經沒力氣了……」

等等，開診所才厲害，很充實又很有成就感吧！醫師的眼神卻蘊含無限惆悵。或許人就是這樣，總是對當下的位置心有不甘。她接著花了快半小時千交代萬交代，一定要趁還有時間和力氣時去學真正想學的東西、做真正想做的事，然後笑瞇瞇地把我送走了。

踏出診間，才驚覺休診時間已過，外頭等著一整排面露焦躁的病患。我暗暗抱歉，似乎是我停滯的人生耽誤了他們的行程。

後來我沒有去打工，也真的報考了研究所。考試當天，新冠肺炎疫情剛在全球蔓延開來，考生必須先量體溫才能入場。我戴著口罩站在長長的人龍裡，忐忑不安地等候指引，對於自己和整個世界的未來都感到惶恐。

轉眼這麼多年過去了。每當有人問起平常排不排隊，這些看似無關、在我的小宇宙裡卻互相牽連的場景便湧入腦海。無論是受到不可抗力左右，或無意間被捲進他人的迷途，生命中總是有不得不排的隊，有不在自己掌控之中、苦澀難熬或根本沒有意識到已經發生的等待。

但隊伍終有盡頭，再等一等就好了。