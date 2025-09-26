陳祖安／培養運動迷和培養運動員一樣重要

最近有幾個朋友的小孩進了體育班。台灣體育環境過早走向競技化，學生運動員因大量的訓練與比賽占據上課時間，往往被迫犧牲學業，結果卻被貼上「頭腦簡單、四肢發達」的標籤，因此我常寫文章表達應廢除體育班的「高見」。然而，當身邊有孩子入選，我又會替他們開心，也免不了期待他們未來能為國爭光，讓運動迷阿姨我也跟著沾光。當有這種想法出現時，就會對滿口大道理的自己感到慚愧，也更加體會到要扭轉社會累積已久的價值觀，確實非常困難。

身為情勒運動選手的社會分子之一，我實在沒資格再討論體育班的問題，只能指望剛掛牌的運動部好好思考如何解決。不過作為一個觀賞型運動迷，倒可以聊聊對運動產業的淺見：我認為產業發展要健全，培育觀眾和運動員一樣重要。這不是有體育班，或提升運動風氣就夠了，因為喜歡參與的人不見得喜歡觀賞，愛看運動賽事的人不一定愛運動，而且就我觀察，兩者兼愛的機率還頗低。

我曾在專欄中分享研究所新生報到那天，因為我們系所的屬性，所有同學自我介紹都會提到喜歡的運動，只有我一個人不是運動咖。當時我想太好了，熱愛球類運動的同學那麼多，一定有很多球迷同好，結果全班只有兩位同學有關注，而且他們喜歡看的類別，都不是他們喜歡的運動。我的研究和台灣職棒有關，每當我在課堂報告時，台下同學常常在放空，不是他們不認真，是真的不知道我在說什麼（健康組同學在講生理數據、力學時，我也會飄走）。有位學長回校分享時，也提到類似的發現，運動迷的他進中華奧會工作時很驚訝，同事們多是熱愛運動的體育人，但幾乎沒有人和他一樣愛看賽事。除了同學，我身邊一群愛好運動的朋友，和我一樣是運動迷的非常少，而我的球迷朋友，也有很多人和我一樣不愛運動，真是奇怪的現象。

不管我的樣本是否具代表性，賽事就是要有觀眾，市場才發展得起來，所以我覺得運動「觀賞風氣」也很重要。世壯運去看朋友游泳比賽時，身旁坐了一群明顯是被動員來的小朋友，因為整場比賽他們最關心的是：「老師訂的麥當勞來了！」儘管如此，被迫坐在觀眾席，不看賽事哪也去不了，他們還是很大聲為游得比較慢的爺奶加油，看到失去雙腿的帕拉選手努力奮戰時，也有孩子讚嘆說好厲害。我相信，這次的觀賽經驗，仍在他們心中默默種下了影響。

如果學校的體育課，除了學習運動本身，也有帶孩子們去看運動賽事的課程，應該會對培養未來觀眾有幫助。就算九成同學都只記得漢堡炸雞，只要有一個人，因此喜歡上看比賽也很不錯。就像當年被同學抓去看職棒的我，如今也能寫文章倡議運動的益處、說運動員的故事，應該對運動產業還是有點貢獻的。