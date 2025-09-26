劉又華／【辭呈收不收】有苦有樂收辭呈

聘用員工是艱鉅的任務

我退休前在美國經營一家工程設計與建築營運的公司，最具挑戰的任務，就是聘用員工。要找到能立即上手、發揮效能的幹員不易，更難的是中流砥柱的幹部，他們往往有專業學術背景，但需要多年訓練以增長實際經驗，並逐步融入公司的營運理念與文化。每當正準備賦予重任，卻辭職投奔我們的競爭對手。

不過，也有辭呈教主管與人事部鬆一口氣的時候。

那位名叫卡爾的工地主任，性格急躁，經常擅自與客戶在工地直接刪改工程項目。合同部門質疑時，他動輒暴怒，認為對方無權干涉自己的決定。公司內部爭執不斷之際，客戶工程負責人不尋常地越過雙方合同部門，直接找上公司老闆，希望面談。我知來者不善，所以很快飛到喬治亞州南端的工地所在，與他討論如何處理已被修改的內容，並安排後續未完成的工程。沒想到，客戶態度相當強硬，堅稱他和卡爾可就地更改細目，不需要雙方合同部門審核價目及記錄等固定程序。當日會議不歡而散。

正傷腦筋要怎麼解決眼前這場混亂，卡爾忽地遞出辭呈，決定加入另一家與我們長期競爭的公司，並把這難纏的客戶帶過去。當下大家都如釋重負，直呼「哈利路亞」，這顆燙手山芋，終於落到別人手裡。

半年後傳來消息，卡爾把新東家告上了法庭！

留在抽屜二十年的辭呈

我們公司在美國中西部環工界小有名氣。有一次，一家跨國公司H正籌備投標一項為期十年、總價值高達一百億美元的重大工程，我公司受邀加入團隊。經過幾個月的投標過程，H公司成功進入最後兩強，準備參與面試。該公司陣容堅強，包括好幾位資深技術經理，我公司則由當時的營運長尼克擔綱。

經過數小時面試，最後由H公司的品管經理約翰壓軸出場。他侃侃而談，不僅補足前面回答的疏漏，更深入剖析工程未來的規畫，令人印象深刻。面試結束，尼克說：「如果我們公司要跨足大型工程案，就需要像約翰這樣的人才。」

半年後，H公司贏得了這個工程大案，我們雖然失望沒拿到理想的工作額分，但卻因此與約翰有了幾次來往，我還曾開玩笑地說：「我們公司需要你這種人啊！」

一年多後，約翰主動打電話給尼克。原來這大公司經常改組以應工作之需，而約翰對他的新上司極為不滿。尼克立即與他深入交談，火速送上聘書，並將幾個大型工程專案交由他負責。然而，可能專案管理非他所長，壓力太大，且小公司提供的資源與跨國公司相形見絀，約翰不到兩個月就遞出辭呈。

那天，尼克對他說：「我知道你還沒適應這裡。這樣吧，你的辭職信我先放抽屜，人事那邊就當你留職停薪。我等你回來！」

一個月後，約翰回來了。他卓越的學術分析，提案製作的才幹，很被尼克重用，兩人合作無間二十年。

尼克在退休前最後一場經理會議上，一一叮嚀各主管時，對約翰笑著說：「你的辭職信一直留在我抽屜裡，真幸運，當時沒把它交出，因為我的水晶球看到今天的結果。」