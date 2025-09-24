張光斗／【辭呈收不收】船過水留痕

直到有一天，當我收到員工寫的辭呈，才禁不住地張口結舌，心想：「報應啊，果真是報應！」沒錯！誰教我曾不只一次地如此打擊過我的老闆。

帶領員工真是不容易

「此處不留爺，自有留爺處。」我輩尚屬青春年華的時代，工作機會極多，只要願意打拚，隨時可以找到得以發揮所長，薪俸亦頗為可觀的工作。也因為如此，只要在職場稍遇不如意的事，立即就會興起跳巢的念頭。

等到自己開了公司，養成員工，開疆闢土後，才後知後覺地感悟，不容易啊，帶領員工真是不容易啊！

生平第一次被員工「開除」，是自組公司後的第三年。當時公司業務正蒸蒸日上，我手把手教出來的優秀人才，大學尚未畢業就加入團隊，某一天卻突然怯生生地敲了我辦公室的門，將辭呈遞來，那個意外啊，還真有心痛的灼熱感。儘管早有前輩告示過我，傳播業員工的流動性很高，本著「鐵打的營盤，流水的兵」信念，不必太介意，我卻因此反省許久，難道是我在工作場域太嚴肅，沒有帶他們去唱卡拉ok之故？

或許是我的失職，以為自己是用心帶領員工，不用太在意他們在工作上所要面對的壓力。我約略感覺得到，員工甲與乙似乎有點嫌隙，經常在語言上有微妙較勁的味道；員工乙與丙私交很好，兩人經常偷偷咬耳朵；然後丙也開始會故意揶揄甲了……等到發現局面不對，想要個別擊破，曉以大義，卻慢了一步。某天，甲才梨花帶雨地提出辭呈，乙便在得知後對甲說，哎呀！怎麼那麼巧，我也正想離職。

人心真是隔肚皮。我經常在想，是否我這金牛座反應太鈍，才會經常踩到香蕉皮，一不小心就滑個四腳朝天。

我把自己鎖在房間裡

有年年底，我開心地帶領員工去日本度假，選的盡是平常旅行團不會去的私房景點。在泡完湯後，我意氣風發地帶著大家喝啤酒、吃拉麵與串燒，大力描繪公司新一年的藍圖，期勉大家上下一條心，繼續打響我們的旗號。

當下，員工們看來都很感動，紛紛跟著分享自己在工作上的收穫與成果，我也感動得又多喝了兩杯，差點走不回飯店。未料，回到台灣，隔了個周末，上班的第一天，一位平日不多話、好似很多心事的員工，忽然投了個威力極大的炸彈：他要辭職。

那個中午，我把自己鎖在房間裡，像是失血過多的戰士，暈死在座位上。依照往例，我應該找他進來聊聊，了解他異動的原因是什麼，如果我有錯，就該認錯並力圖挽留，假使留不住，也該給他誠摯的祝福。但是，我沒有，那是我第一次體會「哀莫大於心死」的無奈、挫敗。

教人措手不及的宣布

優秀的電視節目主持人，算是可遇而不可求的。曾經有位主持人，口條好，也認真，每每在錄影的前一天將腳本完全消化，哪怕整夜沒睡，隔日也神采奕奕地走進攝影棚。這位貌似隨和的主持人，個性較為特別，你不知道哪天踩到了他的紅線，讓他鑽進了牛角尖。

一天，兩個員工以主持人的好惡開玩笑，不知為何，傳到了當事人的耳裡，他因而發起很大的脾氣。我趕緊約他見面，好說歹說地將員工沒有惡意的玩笑解釋給他聽；他狀似理解了，可有一個但書，要開玩笑的員工正式向他道歉，我當他隨口說說，沒有放在心上。

時隔兩天，公司的尾牙如往常由主持人貫穿全場，現場邀請到的數十位來賓與員工都非常歡喜，氣氛溫馨。等到主持人最後作結語時，猛然宣布，這是他最後一次主持了，即日起辭去主持人工作。頓時，全場來賓驚愕、意外的眼神，全集中到我一個人的身上，當然，那還用說，我就地成了急凍人。

時隔近二十年，無論是喜是悲，往日的雲煙，老人經常以一句「船過水無痕」輕輕帶過，我卻認為是「船過水留痕」。因為穿過水流的船艘，所濺起的波瀾與水痕，只要一個回想，依舊會蕩漾在你心口啊。