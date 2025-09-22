童年時，在光害甚少的戶外仰望星空，我常幻想有一天是否會親眼看見飛碟從天而降。艙門打開，幾個尖頭、四肢纖細、眼睛如深潭般巨大的外星人朝我走近。無數的想像總和我讀過的科幻小說、看過的電影連結在一起。雖然幻想從未成真，我卻堅信宇宙深處一定藏著什麼祕密。

太空科技日新月異，但人類依舊無法確定，在浩瀚的宇宙中是否真的存在另一種高等智慧生命。若他們有一天來到地球，會是伸出友誼之手的造訪者，還是侵門踏戶的侵略者？

然而，相較於未知的恐懼，我更願意懷抱另一種想像：若外星人真的出現，他們能像聖修伯里筆下的小王子，帶來純真、愛與智慧。小王子離開地球前曾對飛行員說：「每個人都擁有星星，而我就住在其中一顆星星上，我會在那裡笑著，唯有你擁有會笑的星星。」或許，小王子偶爾想念飛行員，也或許好奇地球的變化，有時會悄悄化身為不同角色再次來到我們身邊——捷運上讓座的年輕人、醫院裡耐心指引的志工……只是我們未曾認出他。

在光害嚴重的城市裡，僅能看見幾顆寂寞的星星懸掛夜空，但它們仍像宇宙對我的溫柔呼喚。即使外星人從未真正降臨，仰望星空的那份浪漫與想像，已讓我的心靈變得豐盈寬廣。我始終相信，在遙遠的星際，總有一些存在，像小王子般靜靜與我們相伴。