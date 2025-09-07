王筱茵／出師不利的捷運好心人

通勤路上遇到一位有點戲劇化的好心小姐。她上捷運之後，先是露出一個發現了什麼的神情，然後左右張望了一下，接著邁步朝一位女士走去。她雖然滿腹真心，但舉止略為莽撞，兀自打斷了正在跟友人聊天的女士，只為提醒她背後有個空位可坐。

當時的車廂人其實不多，也有些稀稀疏疏的空位，如果真心想落座，應該不難找位。且女士聊天對象是一位坐著的銀髮商務熟男，感覺他們像是剛從什麼聚會或應酬場合離開，話頭正興卻猛地被打斷，空氣透出些許尷尬。我觀察那位女士明顯是精心打扮過的，日系刺繡背心、中長裙搭黑絲襪，體型清瘦、站姿筆直挺拔，比百分之九十的上班族社畜都來得精神俐落，完全不像需要座位的狀態。曾經身著寬鬆洋裝被誤認是孕婦而被讓座的我，對這種錯付的善意也是略懂略懂，女士都特別打扮了，卻在同行的異性面前被視為長輩，心頭恐怕也是有些複雜，而她確實也婉拒了，幾乎一路站到終點。

好心小姐好心失敗，摸摸鼻子站回原本位置，再之後，落座我隔壁。

車行繼續，一位佝僂老奶奶上車，坐在我正前方的博愛座上。奶奶背駝得厲害，脊椎已然變型那種，身體雖不方便，但阻擋不了她探索世界的意志，她聚精會神緊盯著手機上韓系美男子的影片。我想起前陣子經過路邊騎樓咖啡店，看到一個阿公也是認真專注地滑著平板，畫面上竟是某內衣品牌－－可能想看點養眼畫面的阿公，看的不是搔首弄姿、擠乳噘嘴的十八禁影片，而是內衣網站的模特兒，想想這位阿公為人（應該）也算正派。總之，奶奶就這麼沉浸在小帥哥的世界裡，直到捷運忽地廣播萬隆站到了，奶奶這才突然有點慌張地收拾手機包包準備起身。

發現奶奶動靜的好心小姐，再度啟動她那熱於助人的一顆心。她立刻傾身問奶奶，「妳要下車嗎？妳要下車是嗎？」接著半攙扶半擋路地挾帶著奶奶往門口移動，奶奶慌張地問：「這是哪一站？」此時電子螢幕跑的是提醒文字而非站名，好心小姐情急之下，雷霆萬鈞地喊出：「景美！」我狐疑地抬了一下頭，心想剛聽到的好像是萬隆，但好心小姐喊得很果斷，加上我不那麼確定，所以也不好意思出聲。

本來有點亂成一鍋粥的氣氛，在奶奶聽到景美的那一瞬冷靜了下來，接著才悠悠說出她要去萬隆。但，到站前幾秒，捷運跑馬燈終於出現站名，是萬隆！好心小姐又驚呼更正，「這站是萬隆！」駝背奶奶旋即又慌張起來，可由於行動沒那麼方便，加上小姐扶著她又大包小包什麼的，只見她倆在門口附近瞎忙了一會兒，下一秒，門就無情地關上了，奶奶來不及下車，現場氛圍霎時從慌張變為凝結……奶奶悵然坐回椅子，好心小姐可能自覺尷尬，還於事無補地跟朋友交代了一下，「她要去萬隆……」其實她如果沒出手，奶奶方才應該是可以順利下車的。總之，後來奶奶就默默坐到下一站，默默下車了。

我在內心思忖著，不曉得好心小姐是不是有為自己設定日行一善的目標，所以才一而再，再而三地找機會積極伸出援手，在旁默默收看一切的我，也只能在心中為她應援，祝願她下一次的好心出擊能圓滿成功，加油加油加油！