橙可恩／351很高興為妳服務

351很高興為妳服務。

Line跳出訊息，我噗哧一聲笑了。接著是一張線上訂購咖啡的截圖，告知我何時可去取。

351是手機的後三碼，手機主人是我從未謀面的一位大哥。

我與展哥認識於職場，他是跨單位主管，因業務往來，每周我都會發送一則新聞稿至他的工作區。初始互動冷靜嚴肅，只存在簡簡單單的「好」、「收到」、「謝謝」。直到某次他回我「賀」，我說這是我常用的口頭禪，兩人才拉近距離。接著，他會用「敲碗」提醒我交稿，我回「剛起灶，別敲」，互動在訊息兩端逐漸多了笑聲。

真正熟稔是某次我提前交稿，他捎來訊息關心。我坦白身體不適，想快些處理完請假回家。那天早上我心悸發抖、噁心想吐，但離開公司兩小時後症狀就緩解，因而意識到，身體不適是主管情緒帶來的反應。此後，展哥天天關心我，不只工作，還關心我的身體是否無恙。

不久，離職心意已定。他開始每天請我喝一杯咖啡，療癒我在職場的苦悶情緒。一樓的連鎖咖啡店成為傳遞關懷的小據點。展哥會在下午三點半點我愛喝的耶加雪菲，交代櫃台會有一位小姐來取，然後傳訊息給我。貼心的舉動持續到我離職那一天，甚至在我離開後，只要他得知我在何處、那裡的門市可線上點，他的「351很高興為妳服務」訊息仍然會跳出。

展哥也喝咖啡，每天上班前用在超市買的豆子，煮一壺醒腦美式。他鮮少買連鎖咖啡店的咖啡，卻為了我喜愛的淺焙，一次次按下百元消費。

至今，我們從沒見過面。

離職前，朋友祝福我離開那裡，且要像以色列人離開埃及，多帶點金銀器皿。離開後，我恍然明白，展哥珍貴的友誼就是我帶走的金器銀器。

我常對朋友說，好喝的淺焙讓我瞬間感到幸福，現在當莓果香氣在口中散溢，我亦彷彿聞到友誼的馨香。曾經很納悶，這世上怎會有未曾謀面之人，願意這樣持續對你好，但也因此願意再次相信這個世界，願意帶著這份善意和溫柔，對待傷痕累累的自己，以及這個世界。

即使不曾相見，有些人卻讓我重新相信，自己仍是被愛的。