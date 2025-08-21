陳瑞蓉／護送產婦回家
清晨在校園巡視，在一樓總務處旁的樓梯口，意外發現了她，十分驚訝。
身懷六甲的她，昨晚不知費了多大的力氣，一路辛苦地走到了這兒，想必是非常疲憊，才會一動也不動地原處喘息。
這是她第三次脫逃。大家精心布置了產房，希望她能安心待產，可她不領情，一而再、再而三逃脫。如今還是被逮到了，一定很懊惱吧？
我抱起她，拍拍她的背溫柔地說：「七月就要當媽媽了，為了寶寶再忍耐一下，生完再打算吧。」雖不知她聽懂了沒，但我小心翼翼護送她回二樓的產房。
校園裡的「龜龜家族」目前有三名成員，她是唯一的長尾母龜，春末至夏季是產卵期，目前她有挖坑跡象（預備產卵的動作），證實確實懷孕，老師們仿生態用沙堆布罝了產房，前一次孕育失敗，希望這次能成功。看著她濕潤的眼眶，我不知道她為何想脫逃，但她應該也和我一樣，期望見到小寶寶吧？
