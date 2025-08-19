金默穎／住在他的童年裡

結婚那年，朋友們聽聞我要搬進婆家，紛紛為我擔心，語氣像是在問候一場婚後極限挑戰：「你真的要住進去？」但我沒特別害怕，也沒什麼預設立場，只覺得，試試看嘛。

原生家庭的差異，在婚後第一年的元宵節就顯現：他們家習慣吃鹹湯圓，我從小只吃甜的。婆婆沒多說什麼，另外為我煮了一鍋甜湯圓。那一鍋，像是悄悄為我騰出了一個位置，不用爭、不用解釋，光是被看見就讓人心安。

後來的日子安安穩穩，有人負責下廚、有人負責洗碗、水果總是切好放在茶几上。狗會陪我走到門口，再靜靜蹲著目送我出門。那種被照顧與不被打擾並存的日常，讓我漸漸明白：我不是只是住進這個家，而是住進了我先生的童年。那些日復一日的溫柔安排，是他從小活過的方式，如今也默默包圍著我。

孩子出生後，更覺得自己住對地方，長輩不吝分享傳統經驗，但也尊重我們的育兒方式。三代同堂，笑語不斷。先生個性好、細緻溫和，後來才懂，那不是天生，是這個家一點一滴養出來的。

原本只是借住，沒想到卻慢慢扎根。我希望我的孩子也能在這樣的空氣裡長大——在一個有人讓出位置，也願意彼此靠近的家裡，學會照顧，也學會溫柔。