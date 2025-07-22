純溪／一群不請自來的鳥

山徑熟了，腳步便輕了。爬山的日子久了，許多面孔也漸漸熟悉。有些人只從一句輕輕的「早安」開始，竟也能走成一道默契，並肩同行，甚至相約出遊。像是命中注定的緣分，在層巒疊嶂的交錯中恰好相遇。

但也不是所有人都願意敞開心扉。山裡總有些孤單的背影，像霧中緩行的雲，只以遠遠的一點頭，劃出與世界的界限。

我至今仍記得第一次見到她的那個清晨，灰色運動服與她臉上的愁緒渾然一體，眉頭緊鎖，步伐急促。後來聽說她的身體狀況不太好，長年與血糖失衡搏鬥，視力也因此受損。醫生叮囑她多運動，她才勉力每日登山。對她而言，這不是出於愛，而是一場不得不的自救。

我們曾試著向她問好，她多半只以點頭回應，有時甚至視若無睹。彷彿世界與她無關，連陽光都別想溫暖她。

直到有一天，她遇上了阿海。

阿海，我們山友圈的開心果。名字豪邁，性格更豪邁，說話直來直往卻從不冒犯。他的登山背包像百寶袋，熱茶、香蕉、跌打膏、熱水袋……樣樣齊全，樣樣備好。那天早上，她依舊低著頭匆匆而過，臉上一層陰霾未退。阿海卻盯著她幾秒，忽然開口：「妳這樣一直皺眉，不累嗎？」

那語氣不重不輕，沒有責備，還藏著一點關心。她愣了一下，然後淡淡回了一句：「我沒什麼好笑的。」

阿海聽了，立刻拍了拍自己的肚子，自嘲：「那就笑我這個肚子吧，走山路還搖來搖去咧。」

我們全笑了，而她竟也微微揚起嘴角。

從那天起，她不再那麼抗拒我們。阿海總會找機會與她閒聊：「欸，今天穿這件不錯耶，比昨天亮喔。」又或是：「妳老是皺眉，我以為自己欠妳錢咧。」這些話，不是喧鬧的熱情，而是恰到好處的友善，漸漸穿透她層層包裹的防備。

漸漸地，她不再只穿灰色。有一天，她綁起馬尾、戴上太陽眼鏡，看起來精神許多。聊天時，也不再只談病痛，而會提起從前的快樂——她說，年輕時曾與朋友到阿里山看日出，在雲海之上放聲歡笑，那一刻，整個人彷彿飛了起來。

有一次，她甚至笑著坦承：「你們知道嗎？我一開始真的很討厭你們，太吵、太熱情，像一群不請自來的鳥。」

阿海哈哈大笑：「我們這群鳥就是來報春的啊！」

那一刻我忽然明白，有些人不是不想笑，是太久沒遇見值得她微笑的理由。

她說，似乎笑得多了，血糖也穩了些，這些日子的笑聲，已經超越她過去幾年的總和。

那一刻，我們都知道，她走出了自己的山。