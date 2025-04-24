陳祖安／拜託了！運動員

前陣子全家很迷一個韓國綜藝《拜託了冰箱》，是十年前就很受歡迎的長壽節目，因去年另一個料理綜藝《黑白大廚》爆紅後，順勢在串流平台推出新一季，由參與過《黑白大廚》的主廚們前來挑戰原班底主廚群，雙方需利用特別來賓家中冰箱的日常食材，在十五分鐘內製作出來賓想吃的主題料理，最終由來賓選擇誰勝出。

推薦我們看這個節目的姊姊，某天在家庭群組裡說出她的重大發現──《拜託了冰箱》其中一位主持人是安貞煥。安貞煥何許人也？身為運動迷的我不可能不知道，但看了數集完全沒發現，即使姊姊說了我還是認不出來！估狗比對確認後，我下巴快掉下來，驚訝地跟先生分享，他聽了完全沒反應，直到我說「是世界杯帶南韓踢進四強的那個安貞煥」，先生頓了五秒，才驚嚇大叫：「是那個安貞煥？是那個當時如果選南韓總統也會上的安貞煥？」2002年足球世界杯首度在亞洲舉行，也是第一次由兩個國家共同承辦，在日本和南韓兩地開踢，距離、時差都很親近，外加帥哥選手雲集，是許多台灣人瘋世界杯的足球迷元年，當時非運動迷的姊姊也追了好幾場，就是因為南韓陣中集球技外型於一身的安貞煥。

國際賽事若沒有台灣參與，我就會以實力、顏值、國家偏好等因素選擇支持，國籍方面還有個原則，有中國參戰一定為對戰方加油，其次是南韓。南韓是台灣的棒球世仇，而且南韓在國際運動場上，經常為贏得勝利出奧步，台灣也是深受其害的國家之一，所以特別惹我厭惡。2002年世界杯時，就盛傳南韓是靠賄賂裁判吹黑哨，才能一路過關斬將，特別是八強對義大利一役，南韓整場比賽小動作頻頻，可是裁判連義大利球員頭被踢到見血都視而不見，關鍵延長賽義大利不是明明被犯規卻反被判假摔，就是踢進球遭認定越位不算，而讓安貞煥最後能抓住機會頭槌絕殺，淘汰義大利。在南韓成為民族英雄，但當時效力義大利職業俱樂部的安貞煥，卻遭老闆解約，還受到黑手黨的死亡威脅。雖然俱樂部後來撤回聲明，安貞煥仍憤而離隊，並公開發言：「我離開是因為他們本應為我在世界杯進球而開心，但他們卻選擇汙衊我的人格。」此舉讓當時厭韓的我也是有被他帥到。

恨屋及烏的我一直對南韓沒什麼好感，但近年來韓國影視發展實在太厲害，我也從善如流，選擇「運動歸運動，娛樂歸娛樂」，成了韓流追劇迷。安貞煥轉戰綜藝，主持功力也和球技一樣精湛，十分符合我一直相信的「運動員不管做什麼都很厲害」，只是外型差異有點大，讓我不勝唏噓。得知他是《拜託了冰箱》的主持人後，每次看節目我都會對著電視大喊：「拜託這不是安貞煥啦！」拜託了！運動員們，退役後不管做什麼都很棒，但是為了我這種外貌協會的膚淺運動迷，還是盡力維持一下狀態好嗎？