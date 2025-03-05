李羚榛／八十歲的爺爺能養貓嗎？

窗外飄著綿綿冬雨，這日走入診間的，是白髮蒼蒼的阿富伯，還有提著外出籠的孫女曉晴。

阿富伯突然問我相不相信緣分

簡單寒暄後，曉晴切入正題：「醫生，我想請問牠一直抓耳朵，是不是有蟲？也想了解我阿公這個年紀還能養貓嗎？」

她說話的同時，阿富伯正輕聲安撫籠內的黑貓：「小石頭乖呀，阿公惜惜。」

阿富伯口中的小石頭，是從鄰居那接手來的，「人家常送我吃的，上個月突然說要搬去美國跟兒子住，我只好幫他把貓帶回來養啊！不然怎麼辦？」人生八十，阿富伯想都沒想過，再養貓是這樣的風景。

自小在山城裡長大，阿富伯說從前鄉下的貓耳朵靈得很，只要隨便喊一聲「貓咪呀──」，遠處就會有咚咚咚跑來的小客人，大口嗑著美味的飯菜。他每次回鄉總會暫坐在熟悉的小廟前，想想從前的事，「我小學時，常去廟後面餵一隻黑貓，牠陪我好幾年了，後來不見了，我到現在偶爾還會去找看看。」

講到這，他停頓一下，低頭望著小石頭，深沉地說：「人生很奇怪，有時候你會牽掛的，常常不是什麼大事。」對阿富伯而言，那是他人生中的第一隻貓，一隻沒有名字的黑貓。

「小姑娘，妳相信緣分嗎？」阿富伯突然轉頭問我，曉晴在旁解釋：「阿公會這麼問，是因為小石頭跟那隻黑貓長得一模一樣。」對老人家來說，小石頭就在眼前，伸手摸一下，便能撫慰兒時的遺憾。

檢查過後，我發現小石頭除了輕微的耳道感染，其餘情況良好。看牠在診間裡自信又從容地走來走去，絲毫不畏懼陌生環境。我告訴曉晴，以照護的難易程度來論，小石頭挺適合阿富伯的，牠顯然是一隻溫和友善的短毛貓，既不像好動的豹貓需要比較多的心力，也不似長毛貓那般，主人得固定清理家中的落毛，並且花時間整理貓咪打結的毛髮，頗符合長青族群的生活型態。

我進一步補充，年長者養毛孩，需考慮自身的免疫狀態，並維持良好的衛生習慣與環境整潔，尤其是患有較嚴重慢性疾病的高風險者，更應該審慎評估。再者，照顧動物不同於養花種草，除了基本照料需要體力，更得考慮未來的規畫，像是為毛孩健康做財務上的準備，以及提早與家人商量後續代理人，以備不時之需。

動物相伴帶來歸屬感與支持

看診當中，阿富伯細心地整理外出籠內的毛毯，笑著說：「這隻很乖，我們很有默契，牠現在還會叫我起床呢！」

看到這樣曬幸福的場景，我忍不住成為說客：「其實養貓對阿公的身心健康有許多益處。」研究顯示，和毛孩同住的長者，除了能降低心血管疾病和憂鬱症的風險，還能藉由日常餵食及基本照護的過程，增強刺激逐漸退化的注意力與記憶，並維持時間感與晝夜規律。因此，在互動過程中，阿富伯可通過觀察小石頭的一舉一動，促進自我認知與腦部功能，減緩退化速度。

最重要的是，當人生的黃金歲月慢慢走到豐收的安然之期，長青族開始面對伴侶離世或朋友離開，歷經無數次社交圈縮減，此時如有動物相伴，或許能從中找到歸屬感與支持，緩解壓力與焦慮，促進幸福感激素的分泌，減輕因健康狀況引起的沮喪與自我懷疑。

曉晴聽完鬆一口氣，「謝謝小羊醫師，這下我放心了，會當好小石頭的家人。」

臨別前，我與阿富伯約好每年都要見一次面，為小石頭做健康檢查。他臉上綻放出笑容，默默道：「人生沒有完美，到頭來，才發現自己真正需要的，居然是一隻貓。」這讓我想著他究竟是幫鄰居養貓，還是早就想養一隻貓？