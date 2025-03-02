滿佳／技藝班之王，升學班之謎

當導師時我曾帶過兩對雙胞胎，一對是商科的姊妹，花了一段時間觀察，總算發現妹妹的嘴角有顆小小的痣。每回其中一人來找我，先看看有沒有痣，再問：「是姊姊吧？」然而，另一對餐飲科的兄弟，就沒那麼好分辨，他們長得一樣粗壯，說話口音相似，根本分不清是哥哥或弟弟。

原本哥哥分在我這升學班，弟弟在技藝班，科主任說報名時兩人的志向本就不同，不知為何高一讀完弟弟硬要轉進來。兄弟同在一班，老師與同學們同感傷腦筋，總得先問一句：「你是龍兄還是虎弟？」

弟弟想轉班，是因為他在技藝班的學業與技藝皆為頂尖，自認學習優異，動起升學念頭。然而，第一次段考成績他排在倒數第五，令兩班同學議論紛紛，他怎麼退步了？

他很洩氣地向我表示，考前任課老師沒畫重點，怎麼溫書？原來，技藝班學生多不愛念書，老師們怕打擊士氣，就將試題以重點方式提醒，學生只消記熟重點便能考及格，多少也念了點書。弟弟習慣這種模式，到升學班來便抓不到所謂的重點，不知如何準備，當然考不好。

我問他：「統測會先說重點再考嗎？」建議下回考試找哥哥一起溫書，應該會進步，別灰心。我也另外私下與哥哥談話，叮囑他幫弟弟適應升學班課程，哥哥無奈地嘆口氣，說他倆是個性差很多的雙胞胎，卻沒說願不願意幫。

然而，第二堂實作課後，弟弟因班上同學不聽他指揮，不像在技藝班自己儼然是個小老師，深受打擊，竟私自打開通往頂樓的鐵門，在屋頂透氣散心。哥哥說他倆一塊出門，不知為何弟弟沒進教室，我全校上下遍尋不著，正擔心時，總務處技佐帶著他來找我，說他違規私開鐵門，交給我處理。

趕來學校的媽媽得知來龍去脈後，很生氣地罵他書都白讀了，連人外有人的道理都忘了，比不上人家就加倍用功，鬧什麼脾氣。當場堅持他轉回技藝班，好好學一技之長。

感謝那位明理的媽媽，我沒下令處分，僅口頭警告不可再犯，並同意他轉回原班級。畢竟，面對學生還是要因材施教，方有助於他們成長。