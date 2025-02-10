劉洪貞／要聽兒子的話
從小在艱苦環境中成長，對物盡其用的觀念根深蒂固，兒子明白我東西沒用到壞就換新的會有罪惡感，所以但凡想幫我替換，就會想出一個教人心服口服的說詞。
幾年前，他說家裡的冷氣機舊了，該換台冷暖兩用的。我說才用二十幾年又沒壞，換了多可惜。兒子分析舊款既耗電又有噪音，很影響睡眠，何況冬天低溫需要暖氣。我聽了覺得也有道理，沒話說。
多年來的冬天，我都穿著未婚時自己做的外套與背心，棉質雙層暖和又耐洗，很適合居家或外出。記得羽絨衣剛上市時，兒子三番兩次要帶我去專賣店試穿挑顏色，我都拒絕了，沒想到某天他突然向女朋友各借了一件，要我鏡前試穿。
羽絨外套輕薄溫暖，不像棉質厚重，我一穿上便感覺身形被修飾了，沒有過往的老態，走起路來更加輕盈有神，兒子見了也開心地笑了。接著他要我試背心，還解釋其中的隱形拉鍊連帽設計，只要天氣冷就把拉鍊拉高，不用圍巾也能讓脖子和頭部保暖，不拉高時則是翻領，時尚又舒適。
看到鏡中的自己腰挺脖子直、神采奕奕的模樣，終於相信兒子說得沒錯。有些事偶爾做個小小的改變，會帶來意想不到的效果，何樂而不為？當下我決心往後都要聽他的話。
話題徵文：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
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